La apnea del sueño se manifiesta de forma diferente en mujeres y hombres, según un estudio

Archivo - Hombre adulto medio roncando en la cama por la noche - URBAZON/ ISTOCK - Archivo

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El perfil de las mujeres y los hombres que padecen apnea obstructiva del sueño es diferente y esta se manifiesta de forma distinta, lo que puede provocar el infradiagnóstico de la enfermedad entre las mujeres, según un estudio coordinado por un equipo investigador de la Unidad de Apoyo a la Investigación Metropolitana Norte del IDIAP Jordi Gol de Barcelona.

El estudio, publicado en la revista 'NPJ Primary Care Respiratory Medicine' y en el que se han analizado registros de cerca de 4.000 diagnosticados, identifica que los hombres que padecen apnea del sueño consumen más alcohol y tabaco, tienen el colesterol malo más elevado y peores indicadores de salud cardiovascular que las mujeres, informa el centro en un comunicado.

En cambio, las mujeres afectadas presentan proporciones más elevadas de obesidad y sobrepeso, más hipertensión y más diabetes tipo 2.

En cuanto a la presentación clínica, los resultados del estudio son coherentes con la evidencia escrita, que muestran diferencias entre mujeres y hombres en la forma en que se manifiesta la apnea obstructiva del sueño.

Los hombres presentan con mayor frecuencia síntomas considerados típicos, como ronquidos intensos, somnolencia diurna y episodios de asfixia durante el sueño con despertares bruscos, mientras que las mujeres pueden presentar con mayor frecuencia síntomas menos específicos como insomnio, fatiga, cefalea, alteraciones del estado de ánimo o falta de energía.

Dado que los criterios clínicos habituales de sospecha diagnóstica se han basado principalmente en los síntomas más frecuentes entre los hombres, esta diferencia en la presentación clínica podría contribuir al infradiagnóstico de la apnea en las mujeres.

FACTORES DIFERENCIALES

El estudio destaca que las diferencias observadas entre los hombres y las mujeres con apnea del sueño se deben a una combinación de factores anatómicos, hormonales, clínicos y sociales: las diferencias anatómicas del tracto respiratorio superior podrían influir en el grado de obstrucción y en la progresión de la enfermedad, mientras que los factores hormonales podrían afectar a la prevalencia y la gravedad de afección.

La investigación destaca que la mayoría de los pacientes menores de 40 años son hombres, lo que es consecuente con el hecho de que la enfermedad se diagnostica antes en los hombres que en las mujeres debido a las diferencias en forma en que se manifiesta.

La primera firmante del artículo, Brenda Biaani León-Gómez, ha asegurado que los resultados del estudio apuntan a la necesidad de llevar a cabo "un enfoque sensible al sexo en el diagnóstico y el tratamiento de la apnea del sueño" que permita mejorar la identificación y el abordaje de la enfermedad en las mujeres.