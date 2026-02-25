La apnea obstructiva del sueño puede suponer un coste de miles de millones en pérdida de productividad

Archivo - Anciano con apnea - SOLSTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La apnea obstructiva del sueño no tratada puede estar costando a las economías del Reino Unido y los EEUU miles de millones de euros en pérdida de productividad cada año, y una proporción considerable de adultos en edad laboral experimentan síntomas indicativos de este trastorno respiratorio, sugiere un análisis del UCL Cancer Institute de la University College de Londres en Reino Unido.

El trabajo se publica en línea en la revista 'Thorax'. El análisis sugiere que aproximadamente 1 de cada 5 adultos en ambos países podría padecer apnea obstructiva del sueño. Por ello, considera que sería útil probar la detección en el lugar de trabajo en quienes corren mayor riesgo de sufrir daños por la somnolencia diurna asociada a esta afección, como los conductores profesionales.

Como se trata de una "enfermedad grave y poco reconocida", los investigadores querían estimar su prevalencia en muestras poblacionales representativas del Reino Unido y los EE. UU. y evaluar los costes sociales de dejar la enfermedad sin tratar, asociada con enfermedades cardiovasculares, diabetes y demencia.

Para ello, se basaron en 3.523 encuestados del censo de EE. UU. de 2021 y 840 encuestados del censo de Reino Unido de 2021, que informaron síntomas a menudo asociados con la apnea obstructiva del sueño: pausas en la respiración durante el sueño y somnolencia diurna excesiva durante 3 o más noches de la semana.

Para estimar el impacto económico potencial de la apnea obstructiva del sueño no tratada entre los adultos en edad laboral (18 a 64 años), utilizaron un enfoque basado en la productividad que tiene en cuenta tanto el ausentismo (falta de trabajo) como el presentismo (disminución del rendimiento en el trabajo). Su análisis sugiere que la apnea obstructiva del sueño afecta a aproximadamente 1 de cada 5 adultos: el 23% en los EEUU y el 19,5% en el Reino Unido.

Las respuestas del censo mostraron que casi el 30% de los adultos en edad laboral en los EE. UU. y el 7% de los del Reino Unido cumplieron con los criterios del estudio para la apnea obstructiva del sueño, lo que sugiere que la pérdida total de productividad anual en los EE. UU. podría ser de hasta 180,2 mil millones de dólares, estiman. Esto corresponde a una pérdida de productividad anual estimada de 3.727 dólares (3.159 euros) por cada trabajador afectado, medida en términos del producto interno bruto (PIB), y se compara con el costo anual estimado de tratar la afección con una máscara de presión de aire (CPAP), que es de 1.661 dólares (1.408 euros).

La pérdida de productividad anual total equivalente en el Reino Unido podría alcanzar los 4.220 millones de libras (4.827 millones de euros), lo que representa el 0,2% del PIB nacional y corresponde a una pérdida de productividad por cada trabajador afectado de alrededor de 1.840 libras cada año, estiman los investigadores. Nuevamente, esto es más que el coste estimado del tratamiento con CPAP, incluidos los recursos de atención médica asociados y la atención de apoyo, de 1.363 libras (1.560 euros) por paciente, resume el trabajo.

Estos costes son probablemente una subestimación, ya que no incluyen el impacto en los sistemas de salud del aumento del gasto médico, ni los costes del tráfico o de los accidentes en el lugar de trabajo, se señala.

Los investigadores advierten que la apnea obstructiva del sueño se identificó en su estudio a través de medidas indirectas en lugar de a través de una evaluación objetiva, lo que impide la evaluación de su gravedad o la capacidad de descartar otras causas de somnolencia. Sin embargo, sugieren: "Nuestro análisis, aunque limitado a un pequeño subconjunto de los costos relacionados con la apnea obstructiva del sueño, destaca que la carga más amplia de productividad en el lugar de trabajo de [la afección] probablemente excede los costes directos de detección y tratamiento efectivo tanto en el Reino Unido como en los EE. UU.".

Así, concluyen: "Dada la carga significativa, aunque a menudo pasada por alto, del síndrome [de apnea obstructiva del sueño] y su impacto económico, instamos a los responsables de las políticas a asignar recursos para desarrollar una estrategia de detección eficaz e implementar campañas y políticas de salud pública específicas. La identificación y el tratamiento tempranos de la [apnea obstructiva del sueño], junto con un seguimiento temprano proactivo, podrían resultar en ahorros sustanciales, que potencialmente ascenderían a miles de millones de dólares/libras anuales en costos de productividad".

Entre el 80% y el 85% de las personas con apnea obstructiva del sueño no reciben diagnóstico, señalan los autores de un editorial relacionado. Quienes experimentan somnolencia diurna como consecuencia de esta afección tienen el doble de probabilidades de sufrir lesiones laborales que quienes no la padecen. También es probable que sean menos productivos.

No obstante, cuatro avances clave han hecho que valga la pena considerar seriamente la posibilidad de establecer un programa de detección de esta enfermedad en el lugar de trabajo, argumentan. Estos son: algoritmos de detección para identificar puestos de trabajo e industrias de alto riesgo, como conductores de camiones, trabajadores de la construcción, conductores de trenes, pilotos, operadores de maquinaria pesada, cirujanos y personas que cuidan a niños o adultos vulnerables; la llegada de tecnologías de diagnóstico de bajo costo: dispositivos de prueba domésticos con conectividad inalámbrica; mejor comprensión de la ciencia de la adherencia a la CPAP, que muchos pacientes encuentran difícil; más alternativas a la CPAP, incluidos los agonistas de GLP-1 (medicamentos para bajar de peso), cirugía de las vías respiratorias, estimulación del nervio hipogloso (un implante para estimular el nervio de la lengua), dispositivos de avance mandibular (un protector bucal para mantener abiertas las vías respiratorias) o postura para dormir.

Pese a ello, existen contraargumentos a las pruebas de detección en el lugar de trabajo. Los trabajadores podrían temer ser sancionados si no toleran el tratamiento o si su condición no está bien controlada, y un programa de detección exitoso probablemente debería ofrecer algún tipo de garantía de empleo.

"En última instancia, la forma de probar si la evaluación en el lugar de trabajo sería una estrategia que valga la pena sería seleccionar una ocupación en la que la apnea obstructiva del sueño sea frecuente y tenga consecuencias graves, como la conducción profesional, y ver si los resultados relevantes, como los accidentes de tráfico y el ausentismo, son clínica y estadísticamente significativamente diferentes en un grupo evaluado en comparación con un grupo de atención estándar", sugieren los investigadores.

Dado que ahora la apnea del sueño se puede identificar fácilmente y hay más opciones de tratamiento, "sugerimos que se acerca el momento de realizar un ensayo de detección en el lugar de trabajo en un grupo ocupacional ejemplar de alto riesgo", concluyen.