La apnea en distancias de 25 metros es segura para nadadores de alto rendimiento, según un proyecto de la UPM

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La respuesta a la apnea en distancias de 25 metros es segura para los nadadores de alto rendimiento y no presentan síntomas negativos, según el proyecto 'U-SWIM', liderado por un grupo investigadores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica Madrid (UPM), que ha estudiado los efectos de la apnea en la salud de estos deportistas.

Este estudio se ha focalizado en la influencia de la duración de la apnea del nado subacuático en los marcadores perceptivos, biomecánicos y fisiológicos de los deportistas. En especial, se han centrado en el efecto de la hipoxia, nivel bajo de oxígeno, moderada. Como resultado, se ha concluido que los nadadores reportan mayor incomodidad durante la apnea, lo que podría explicar que muchos nadadores suben a superficie antes de tiempo.

Como ha explicado este equipo multidisciplinar, el nado subacuático en apnea es "fundamental" para la natación de competición, ya que los nadadores pueden pasar hasta más de un tercio del tiempo total de la prueba en apnea, que supone la pausa en la respiración de 10 segundos o más.

Al desplazarse por debajo del agua, sufren una menor resistencia y alcanzan velocidades superiores que en la superficie, por lo que esta práctica es muy común entre estos deportistas. Aún así, existe un "escaso conocimiento" sobre el efecto de la apnea y sus posibles consecuencias para la salud.

Por ello, este proyecto liderado por alumnos de la UPM ha analizado cuáles son, precisamente, los efectos de la apnea durante el nado subacuático en el organismo. El proyecto 'U-SWIM', a su vez, busca optimizar los procesos de entrenamiento en apnea y mejorar el rendimiento físico y la seguridad de los nadadores de élite.

El estudio, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, ha contado con expertos en biomecánica, fisiología del ejercicio y entrenamiento en hipoxia de diversas organizaciones: INEF-UPM, Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada y la Federación Francesa de Natación.

Esta investigación se realizó tanto en condiciones de normoxia, a nivel del mar, como de hipoxia, a 2.320 metros sobre el nivel del mar, ya que hay Centros de Alto Rendimiento que se encuentran a esa altura.

Los miembros de INEF-UPM que han participado en el estudio, Santiago Veiga y Carlos Segovia, han declarado que estos resultados "ayudarán a optimizar el entrenamiento y garantizar la seguridad de nuestros deportistas, tanto a nivel del mar como en altitud".