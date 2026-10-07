¿Por qué aparecen nuevos brotes? Un estudio identifica la huella humana en las enfermedades

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MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

En las últimas décadas, las enfermedades infecciosas emergentes transmitidas por la fauna silvestre (zoonosis; por ejemplo, COVID-19, enfermedad por el virus del Ébola, influenza y mpox) o vectores artrópodos (por ejemplo, fiebre del dengue, enfermedad de Lyme y enfermedad por el virus Zika) han tenido impactos sociales, económicos y ecológicos catastróficos.

Esta tendencia se considera ampliamente el resultado de un cambio de estado continuo en la biosfera, donde los cambios ambientales impulsados ​​por el ser humano están aumentando la susceptibilidad animal a la infección y creando más oportunidades para la transmisión de animales a humanos (transmisión zoonótica), lo que lleva a más brotes de patógenos tanto conocidos como nuevos.

La creciente ola de infecciones emergentes ha llamado la atención mundial sobre las intervenciones ecológicas y sociales que podrían mitigar los factores que impulsan la aparición de enfermedades

Un estudio codirigido por un investigador del University College London (UCL) de Reino Unido revela que la fragmentación global de los ecosistemas y los cambios en los patrones de lluvia han aumentado el riesgo de que las enfermedades se transmitan a los humanos desde los animales, los mosquitos y las garrapatas.

UNA HUELLA HUMANA CADA VEZ MÁS VISIBLE

Los autores del nuevo artículo, publicado en 'Nature', afirman haber encontrado una clara "huella antropogénica" en la geografía global de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos, al tiempo que demuestran que los factores que impulsan los brotes varían sustancialmente entre las diferentes enfermedades.

El equipo internacional de científicos llevó a cabo la mayor evaluación basada en datos realizada hasta la fecha sobre los factores ambientales que impulsan las enfermedades infecciosas emergentes, analizando 58.318 brotes de 32 enfermedades en 169 países. Se centraron en los brotes de enfermedades que se transmiten directamente de animales (enfermedades zoonóticas como los coronavirus, el ébola y la varicela) y en las enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos, garrapatas y pulgas), como el dengue, la enfermedad de Lyme y la malaria.

Los investigadores descubrieron que el riesgo de brotes era generalmente mayor en zonas donde las personas y el ganado viven cerca de ecosistemas forestales muy fragmentados; por ejemplo, un bosque dividido en numerosas zonas boscosas más pequeñas separadas por asentamientos humanos o granjas. Esto se debe, en parte, a que los animales que suelen prosperar en dichas zonas tienen más probabilidades de portar enfermedades, y las personas tienen más probabilidades de entrar en contacto con ellas.

En el caso de las enfermedades transmitidas por vectores, se observó una clara evidencia de la influencia humana en las causas de su creciente amenaza para la salud pública mundial. Los ecosistemas fragmentados y las zonas que experimentan una disminución a largo plazo de las precipitaciones debido al cambio climático presentaron mayores riesgos de brotes de enfermedades como el dengue y el Zika.

Sin embargo, en el caso de las infecciones zoonóticas (aquellas que se transmiten directamente de animales a humanos), incluidas muchas amenazas pandémicas, no se encontraron factores ambientales que permitieran predecir de forma consistente dónde se producirían los brotes. En cambio, los efectos de factores como la deforestación, el calentamiento global y la intensificación agrícola variaron considerablemente entre las distintas enfermedades. Los investigadores señalan que se necesitan datos específicos de cada enfermedad y región para monitorear los posibles riesgos de brotes.

NO EXISTE UNA ÚNICA RECETA CONTRA LOS BROTES

Los científicos destacan que sus hallazgos ponen en entredicho la idea de que exista un conjunto común de factores ambientales que expliquen el aumento de las enfermedades infecciosas emergentes.

La investigación también demuestra el papel fundamental del acceso a la atención médica para determinar dónde se detectan los brotes. La probabilidad de que se notificaran brotes de enfermedades emergentes disminuyó en un promedio del 32% por cada hora adicional de viaje al centro de salud más cercano.

Esto sugiere que los aparentes focos de enfermedad reflejan principalmente dónde la vigilancia epidemiológica y los sistemas de salud son actualmente más sólidos, en lugar de donde las infecciones son necesariamente más comunes.

Los autores abogan por un enfoque más proactivo e integral para la prevención de epidemias y pandemias, que combine el fortalecimiento de los sistemas de salud, la coordinación global de la vigilancia epidemiológica y las intervenciones basadas en los ecosistemas para las enfermedades importantes.

"Nuestros hallazgos demuestran que ninguna fórmula ambiental por sí sola puede predecir dónde se producirán brotes de enfermedades infecciosas emergentes. La transmisión de enfermedades de animales a personas es común en hábitats modificados por el ser humano en todo el mundo, pero las actividades humanas exactas que provocan los brotes difieren entre las distintas enfermedades", señala el autor principal, el doctor Rory Gibb, del Laboratorio de Personas y Naturaleza de la UCL.

"Esto significa que mejorar el acceso de la población a la atención médica y fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica es de vital importancia para garantizar que los brotes de cualquier enfermedad se puedan detectar precozmente y detener antes de que se conviertan en epidemias o pandemias", señala.

El equipo de investigación estuvo dirigido por científicos de la UCL, la Universidad de Florida y la Universidad de Yale, estas últimas en Estados Unidos, y la investigación contó con el apoyo de una subvención del Instituto de Integración Biológica de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos otorgada al Instituto Verena.

"Los brotes de enfermedades transmitidas por contagio son multicausales y están condicionados por el sistema socioecológico; esto realmente subraya la necesidad de enfoques integrados de Una Salud para la vigilancia y la intervención: no existe una única estrategia de intervención", afirma la coautora, la profesora Sadie Ryan de la Universidad de Florida.