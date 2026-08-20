¿Por qué aparece el sueño? Identifican las neuronas que impulsan la necesidad de dormir tras una vigilia prolongada

Archivo - Imagen de recurso de una persona con sueño. - MIXETTO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Basilea (Suiza) han identificado poblaciones de neuronas en el cerebro de ratones que intervienen en el mantenimiento de la vigilia prolongada y promueven activamente el sueño, un hallazgo que aporta nuevas pistas sobre cómo el cerebro genera la necesidad de dormir.

Tras un largo día o una noche sin dormir, el deseo de dormir se vuelve casi irresistible. Esta creciente necesidad de dormir, también conocida como impulso de sueño, asegura que la vigilia prolongada dé paso a un sueño reparador más profundo y prolongado.

Si bien el sueño es esencial para la supervivencia, los científicos llevan mucho tiempo intentando comprender cómo el cerebro registra el tiempo que se pasa despierto y lo traduce en la necesidad de dormir.

De este modo, el equipo del profesor Alex Schier en el Biozentrum de la Universidad de Basilea, en colaboración con investigadores del Centro Médico Beth Israel Deaconess y la Universidad de Auburn, ha identificado neuronas específicas cruciales para el equilibrio entre el sueño y la vigilia.

MAPEO DE LAS BASES NEURONALES DE LA PRESIÓN DEL SUEÑO

Para identificar las regiones cerebrales implicadas, los investigadores compararon los patrones de activación cerebral en ratones durante ciclos normales de sueño-vigilia, privación de sueño y sueño reparador.

Esto permitió identificar áreas cerebrales específicas que reflejaban el tiempo de vigilia. Dentro de una de estas regiones, identificaron dos poblaciones neuronales distintas que influyen en el impulso del sueño: neuronas gabaérgicas y serotoninérgicas en el tronco encefálico. La activación de ambas poblaciones neuronales aumentaba cuanto más tiempo permanecían despiertos los animales y disminuía tras conciliar el sueño.

A continuación, los investigadores se preguntaron si estas poblaciones neuronales simplemente reflejan la vigilia o si generan activamente una respuesta compensatoria al sueño. Cuando ambas poblaciones se activaron artificialmente, los ratones durmieron más tiempo y más profundamente, mostrando una forma de sueño reparador que normalmente sigue a una vigilia prolongada. Por el contrario, la inhibición de estas neuronas redujo drásticamente el sueño y permitió que los animales se mantuvieran en estado de alerta.

"Estas neuronas no se limitan a indicar que un animal ha estado despierto. Nuestros experimentos demuestran que son cruciales para promover el sueño y que podrían ser componentes clave del circuito neuronal que genera el impulso de dormir", ha afirmado Schier.

UN CIRCUITO NEURONAL QUE HACE QUE EL SUEÑO SEA INEVITABLE

Experimentos posteriores demostraron que la inhibición a largo plazo de las dos poblaciones neuronales redujo sustancialmente la necesidad de dormir, con ratones que dormían aproximadamente un 70 por ciento menos de lo habitual.

Inesperadamente, la mayoría de estos animales no mostraron algunos de los graves trastornos del comportamiento que suelen acompañar a la privación del sueño. En otras palabras, estas neuronas parecen determinar no solo la cantidad de horas que duermen los animales, sino también la intensidad con la que aumenta su necesidad de dormir con el tiempo.

"Comprender cómo el cerebro genera la necesidad de dormir abriría nuevas oportunidades para la investigación del sueño. "Futuros estudios podrían revelar cómo interactúan estas neuronas con el resto del cerebro y cómo se genera la necesidad de dormir a nivel molecular", ha afirmado William Joo, primer autor del estudio.

"Nuestra capacidad para modificar de forma estable el comportamiento del sueño también nos permite explorar las adaptaciones a la privación de sueño a largo plazo; esto podría revelar, con el tiempo, maneras de desarrollar resiliencia ante la falta de sueño y otros desafíos fisiológicos", ha finalizado.