Antipsicóticos y diabetes: los primeros 90 días de tratamiento son clave para controlar el azúcar en sangre y el peso

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MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la University College de Londres (Reino Unido) revela que los primeros 90 días tras el inicio del tratamiento antipsicótico son cruciales para los cambios en los niveles de azúcar en sangre y el peso corporal.

Esta nueva investigación, publicada en 'The Lancet Psychiatry' y financiada por el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR, por sus siglas en inglés), analizó los historiales médicos anónimos de médicos de cabecera del NHS de casi 97.000 adultos en Inglaterra (de 18 a 59 años) que padecían una enfermedad mental grave y comenzaron a tomar un medicamento antipsicótico (olanzapina, quetiapina, risperidona o aripiprazol) entre 2000 y 2023.

Cabe recordar que los antipsicóticos de segunda generación son tratamientos importantes para enfermedades mentales graves, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Sin embargo, pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes y de subir de peso.

Para este trabajo, los expertos revisaron la información registrada desde dos años antes de que los pacientes comenzaran el tratamiento antipsicótico hasta dos años después, centrándose en factores como las fluctuaciones de peso y los resultados de los análisis de sangre. Así, descubrieron que los cambios metabólicos más significativos se producían durante los primeros 90 días posteriores al inicio del tratamiento.

Durante este tiempo, la HbA1c (una medida del nivel promedio de azúcar en la sangre) aumentó aproximadamente 14 veces más rápido y el peso aproximadamente nueve veces más rápido que antes de que comenzara el tratamiento antipsicótico. Sin embargo, los cambios en el nivel de azúcar en sangre y el peso no siempre se produjeron simultáneamente, lo que sugiere que controlar únicamente el peso puede pasar por alto cambios metabólicos importantes.

El primer autor, el Juan Carlos Bazo-Alvarez (UCL Epidemiology and Health), expone: "Los medicamentos antipsicóticos son tratamientos valiosos que ayudan a muchas personas con enfermedades mentales graves. Sin embargo, nuestro estudio demuestra que los primeros 90 días después de comenzar el tratamiento son un período clave en el que pueden empezar a producirse cambios relacionados con la diabetes y el aumento de peso. Teniendo en cuenta esta información, los profesionales sanitarios deberían controlar tanto el peso como el nivel de azúcar en sangre antes de comenzar el tratamiento y de nuevo durante los primeros meses posteriores."

La esquizofrenia afecta a unos 23 millones de personas en todo el mundo, mientras que alrededor de 37 millones viven con trastorno bipolar. Estas afecciones no solo tienen un gran impacto en los pensamientos, sentimientos y la vida diaria de una persona, sino que también pueden reducir sustancialmente la esperanza de vida en comparación con la población general, ya que los pacientes suelen fallecer entre 10 y 20 años antes que el promedio.

Esto se debe principalmente a una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Se sabe que los antipsicóticos de segunda generación contribuyen a esta carga metabólica, ya que muchos provocan aumento de peso e incrementan el riesgo de diabetes.

De los cuatro fármacos analizados, los pacientes que tomaron olanzapina mostraron los mayores incrementos iniciales en ambos parámetros. Durante los primeros 90 días, la HbA1c aumentó aproximadamente 50 veces más rápido y el peso aproximadamente 10 veces más rápido que antes de comenzar el tratamiento. Además, la prediabetes también mostró una mayor vulnerabilidad metabólica.

El 19% de las personas con prediabetes al inicio del tratamiento desarrollaron diabetes tipo 2 en un plazo de dos años, en comparación con el 3% que comenzó con niveles normales de azúcar en sangre. Las mujeres también se vieron afectadas de forma desproporcionada en comparación con los hombres. Entre las mujeres, la HbA1c aumentó aproximadamente 24 veces más rápido y el peso aproximadamente 12 veces más rápido durante los primeros 90 días que antes de comenzar el tratamiento. En cambio, entre los hombres, los aumentos correspondientes fueron aproximadamente 10 veces más rápidos para la HbA1c y 10 veces más rápidos para el peso.

Al controlar el nivel de azúcar en sangre y el peso de forma temprana, los médicos pueden detectar problemas con mayor antelación y ofrecer apoyo, asesoramiento o tratamiento para ayudar a prevenir problemas de salud más graves en el futuro.

"Nuestros hallazgos también pueden ayudar a los profesionales sanitarios a prestar especial atención a ciertos grupos que pueden tener un mayor riesgo. Esto podría significar que los pacientes puedan beneficiarse de los medicamentos antipsicóticos al tiempo que reducen el riesgo de desarrollar afecciones como la diabetes tipo 2", señala el doctor Bazo-Alvarez.

Respecto a las limitaciones, los investigadores recuerdan que solo pudieron analizar la información que ya estaba registrada en los historiales clínicos de los médicos de cabecera, y el estudio no pudo examinar todos los factores que podrían afectar al nivel de azúcar en sangre y al peso, como la dieta, el ejercicio o los medicamentos adicionales.