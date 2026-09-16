Los antioxidantes derivados de tumores suprimen la inmunidad al privar a las células T de especies reactivas de oxígeno

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MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (EEUU) revela una nueva diana prometedora para el tratamiento del cáncer, aprovechando un tipo de molécula que anteriormente se creía que hacía más daño que bien.

Los hallazgos, publicados en la revista 'Science', podrían ayudar a mejorar la eficacia de las inmunoterapias contra el cáncer.

Las moléculas denominadas especies reactivas de oxígeno, entre las que se incluyen los llamados "radicales libres", se han considerado durante mucho tiempo subproductos dañinos del metabolismo de nuestro cuerpo, razón por la cual los suplementos antioxidantes se han considerado como una forma potencial de reducir el riesgo de cáncer.

Ahora, los científicos han descubierto que ciertas células inmunitarias dependen de estas mismas moléculas para activarse y destruir las células cancerosas, y que los tumores explotan esta dependencia liberando antioxidantes naturales para neutralizar el ataque inmunitario.

LOS TUMORES BLOQUEAN LA ACTIVACIÓN DE LOS LINFOCITOS T

El sistema inmunitario mantiene sano al cuerpo al detectar y destruir sustancias nocivas, como bacterias y virus invasores, pero también células cancerosas. Para ello, despliega diversos tipos de células inmunitarias, entre ellas las células especializadas conocidas como linfocitos T. Estos linfocitos T localizan y destruyen las células tumorales, pero necesitan pequeñas cantidades de especies reactivas de oxígeno para activar su capacidad destructiva.

El equipo de investigadores analizó el líquido que rodea las células en tumores cultivados en ratones y descubrió que los cánceres "sofocan" químicamente a las células T, impidiendo su activación y evitando que destruyan las células cancerosas. Los tumores logran esto liberando grandes cantidades de una proteína antioxidante natural, la peroxirredoxina 1 (PRDX1), que elimina las especies reactivas de oxígeno y priva a las células T de las señales de activación que necesitan para combatir el cáncer.

ELIMINAR LA PROTEÍNA ANTIOXIDANTE FRENA EL TUMOR

A continuación, el equipo utilizó la tecnología de edición genética CRISPR para crear células cancerosas de ratón que ya no podían producir la proteína antioxidante. Descubrieron que eliminar la capacidad de las células cancerosas para producir el antioxidante estimulaba la actividad de las células inmunitarias y limitaba el crecimiento del tumor.

Finalmente, el equipo buscó el mismo mecanismo en humanos. Analizaron datos publicados sobre las proteínas liberadas por líneas celulares de cáncer humano, examinaron la actividad genética en miles de tumores humanos y aislaron el líquido que rodeaba los tumores extirpados a los pacientes. Los tres métodos apuntaron en la misma dirección: los cánceres humanos también liberan PRDX1 al medio circundante, donde puede eliminar las especies reactivas de oxígeno de las que dependen las células T.

El doctor Xan Wesolowski, del Departamento de Patología de la Universidad de Cambridge y uno de los autores principales, explica: "Solemos considerar las especies reactivas de oxígeno simplemente como subproductos dañinos del metabolismo. Sin embargo, cada vez comprendemos mejor que desempeñan funciones importantes dentro de las células, y que los linfocitos T las necesitan para activarse. Nuestro estudio profundiza en esta comprensión, revelando que los tumores pueden aprovechar esta dependencia para evadir la eliminación".

El tratamiento del cáncer se centra cada vez más en potenciar el sistema inmunitario para erradicar la enfermedad. Sin embargo, aunque las inmunoterapias pueden ser increíblemente efectivas, solo lo son en algunos pacientes. Eliminar la capacidad de las células cancerosas para producir PRDX1 mejoró la respuesta del cáncer a la inmunoterapia.

El doctor Robert Eil, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, agrega: "Nuestro estudio sugiere una posible manera de potenciar las inmunoterapias con células T. En lugar de utilizar antioxidantes, es posible que los prooxidantes activen las células T para que actúen contra las células tumorales".

LOS ANTIOXIDANTES PODRÍAN DEBILITAR LA RESPUESTA INMUNITARIA

Los hallazgos también tienen implicaciones más amplias. Varios ensayos clínicos aleatorizados a gran escala han demostrado que los suplementos antioxidantes no reducen el riesgo de cáncer y, en algunos casos, empeoran el pronóstico. El descubrimiento de que las células T dependen de las especies reactivas de oxígeno para combatir los tumores podría explicar por qué: los antioxidantes podrían, inadvertidamente, debilitar la capacidad del sistema inmunitario para atacar el cáncer.

Sin embargo, el equipo subraya que, dado que sus hallazgos se basan en modelos de laboratorio preclínicos, las personas con cáncer no deben modificar su tratamiento ni su dieta sin consultar a un médico.