Archivo - Microbioma intestinal. Microbiota - OLEKSANDRA TROIAN/ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El uso de determinados antibióticos se ha asociado con cambios en la composición de la microbiota intestinal hasta ocho años después del tratamiento, recuerda la jefa de la Unidad de Microbiota de la Clínica Neogenia, la doctora Mar Sánchez Somolinos, quien recuerda que al modificar el ecosistema intestinal se debilita su capacidad natural para proteger al organismo frente a determinados patógenos.

"Cuando prescribimos un antibiótico, actuamos sobre la bacteria que causa la infección, pero también podemos modificar el ecosistema intestinal. Entender esta relación nos ayuda a valorar la importancia de utilizar cada tratamiento de forma adecuada", ha explicado la especialista, con motivo del Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos, que se celebra el 18 de noviembre.

La microbiota intestinal ayuda a protegernos frente a los patógenos: compite con ellos por los nutrientes y los lugares donde adherirse, y produce sustancias que inhiben su crecimiento. Esta función se conoce como resistencia a la colonización. Cuando la microbiota se altera, esa barrera se debilita y resulta más fácil que determinados microorganismos se establezcan y proliferen. Uno de los ejemplos más conocidos es Clostridioides difficile, responsable de infecciones intestinales que pueden aparecer tras un tratamiento antibiótico.

CAMBIOS QUE PUEDEN PROLONGARSE

Los antibióticos pueden reducir la diversidad de la microbiota y afectar a bacterias beneficiosas. La magnitud y la duración de estos cambios varían según el fármaco, el tratamiento y las características de cada persona.

Según un estudio publicado en 'Nature Medicine', el uso de determinados antibióticos se ha asociado con diferencias en la composición de la microbiota hasta ocho años después. La clindamicina y algunas fluoroquinolonas mostraron asociaciones más intensas que otros antibióticos, como la penicilina V. "Esto no significa que todas las personas mantengan su microbiota alterada durante años. Son asociaciones y la recuperación es muy variable", explica Sánchez Somolinos.

EL INTESTINO COMO RESERVORIO DE RESISTENCIAS

El impacto de los antibióticos también puede favorecer la expansión de bacterias y genes de resistencia en el intestino, según una revisión publicada en la revista 'Antibiotics'. Entre los mecanismos implicados figura la presión selectiva, por la que las bacterias sensibles al antibiótico disminuyen o desaparecen, mientras que aquellas que presentan mecanismos de resistencia sobreviven y se multiplican.

También puede producirse una transferencia horizontal de genes de resistencia entre bacterias, especialmente mediante elementos genéticos móviles como los plásmidos. A ello se suma la pérdida de la resistencia a la colonización, que facilita el establecimiento de microorganismos resistentes procedentes del entorno sanitario o comunitario.

Entre ellos se encuentran las enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), las enterobacterias resistentes a carbapenémicos y los enterococos resistentes a vancomicina.

Estos microorganismos pueden permanecer en el intestino sin producir síntomas y constituir un reservorio desde el que extenderse a otras localizaciones o transmitirse a otras personas.

"El intestino puede actuar como reservorio de bacterias y genes de resistencia. Cada tratamiento innecesario aumenta la presión selectiva y contribuye, a escala colectiva, a la pérdida progresiva de eficacia de los antibióticos", ha advertido la jefa de la Unidad de Microbiota de la Clínica Neogenia.

ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR LA MICROBIOTA

La recuperación de la microbiota no consiste únicamente en reponer las bacterias perdidas, sino en conseguir que el ecosistema recupere su diversidad, sus funciones y su capacidad protectora.

En este sentido, algunos probióticos pueden reducir el riesgo de diarrea asociada a los antibióticos, aunque este efecto no equivale a reconstruir la microbiota original. El trasplante de microbiota fecal es la opción con mayor respaldo clínico en las infecciones recurrentes por 'C. difficile', si bien requiere una selección rigurosa de los donantes para evitar la transmisión de patógenos o genes de resistencia.

Otras líneas de investigación incluyen los consorcios microbianos definidos, los postbióticos y los bacteriófagos, virus capaces de destruir bacterias concretas que podrían contribuir a combatir microorganismos multirresistentes sin alterar tanto el resto de la microbiota. Sin embargo, su aplicación clínica sigue siendo limitada.

Asimismo, una dieta variada y rica en fibra puede contribuir a la salud intestinal, aunque todavía faltan ensayos que permitan establecer pautas concretas.

"Es importante distinguir entre las estrategias que cuentan con evidencia para una indicación concreta y las que todavía se están investigando. No existe una solución única que permita recuperar la microbiota original después de cualquier tratamiento antibiótico", ha destacado la especialista.

Pese a las investigaciones sobre posibles estrategias de recuperación, la medida más eficaz sigue siendo evitar las exposiciones innecesarias a los antibióticos. "El reto no es usar menos antibióticos a cualquier precio, sino usarlos mejor. Cada vez que prescribimos uno, tratamos una infección, pero también intervenimos sobre un ecosistema que contribuye a mantener nuestra salud", ha concluido.