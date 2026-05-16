Un año más jóvenes: leer, música y museos frenan el envejecimiento tanto como el ejercicio

Archivo - Leer en la cama - ALBERT SHAKIROV/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Participar regularmente en actividades artísticas como leer, escuchar música o visitar museos no es solo una cuestión de ocio; es una herramienta biológica para mantenerse joven. El equipo de investigación descubrió que quienes practican arte semanalmente parecen envejecer un 4% más lento, una cifra idéntica a la obtenida por quienes realizan ejercicio físico con la misma frecuencia.

Este dato se desprende de un nuevo estudio realizado por investigadores del University College London (UCL) de Reino Unido, que sugiere que participar regularmente en actividades artísticas como leer, escuchar música o visitar una galería o un museo puede ralentizar el ritmo del envejecimiento biológico.

EL ARTE RALENTIZA EL RELOJ BIOLÓGICO DEL ADN

El estudio, publicado en la revista 'Innovation in Aging', analizó las respuestas a encuestas y los datos de análisis de sangre de 3.556 adultos en el Reino Unido. Los investigadores compararon los cambios químicos en el ADN que influyen en el envejecimiento biológico, pero sin alterar el código genético, teniendo en cuenta las actividades artísticas y culturales que realizaban.

El equipo de investigación descubrió que aquellos que participaban con mayor frecuencia en actividades artísticas y culturales, y que practicaban una mayor diversidad de estas actividades, parecían tener un ritmo de envejecimiento más lento y una edad biológica más joven, según sugieren los cambios en el ADN.

Los efectos observados fueron comparables a los del ejercicio físico. Por ejemplo, las personas que realizaban alguna actividad artística al menos una vez por semana parecían envejecer un 4% más lentamente que quienes rara vez participaban en actividades artísticas. Esto coincidió con la comparación entre quienes hacían ejercicio al menos una vez por semana y quienes no lo hacían.

Los vínculos fueron más fuertes en los adultos de mediana edad y mayores de 40 años, y se mantuvieron incluso después de tener en cuenta factores que podrían distorsionar los resultados, como el IMC, el tabaquismo, el nivel educativo y los ingresos.

La autora principal, la profesora Daisy Fancourt del Instituto de Epidemiología y Atención Sanitaria de la UCL, declara que "estos resultados demuestran el impacto de las artes en la salud a nivel biológico". "Proporcionan evidencia para que la participación en actividades artísticas y culturales se reconozca como un comportamiento que promueve la salud, de forma similar al ejercicio físico", añaden.

"Nuestro estudio también sugiere que participar en diversas actividades artísticas puede ser beneficioso. Esto puede deberse a que cada actividad posee diferentes 'ingredientes' que contribuyen a la salud, como la estimulación física, cognitiva, emocional o social", destaca la autora.

La doctora Feifei Bu del Instituto de Epidemiología y Atención Sanitaria de la UCL, y también autora principal del estudio, detalla que aporta la primera evidencia de que la participación en actividades artísticas y culturales está relacionada con un ritmo de envejecimiento biológico más lento.

"Esto se suma a un creciente conjunto de evidencias sobre el impacto de las artes en la salud, ya que se ha demostrado que las actividades artísticas reducen el estrés, disminuyen la inflamación y mejoran el riesgo de enfermedades cardiovasculares, al igual que el ejercicio físico", añade.

Los investigadores utilizaron datos del Estudio Longitudinal de Hogares del Reino Unido, una muestra representativa a nivel nacional cuyos participantes analizaron muestras de sangre para estimar la edad biológica y el ritmo de envejecimiento.

Esto se logró utilizando siete relojes epigenéticos, pruebas que analizan los cambios en el ADN relacionados con la edad (metilación del ADN). Cada uno de los siete relojes midió la metilación (donde una molécula de metilo se une a un nucleótido) en diferentes sitios del genoma.

Los dos relojes más recientes, DunedinPoAm y DunedinPACE, estiman el ritmo de envejecimiento, y una puntuación de envejecimiento más rápida se asocia con un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. Se observó que tanto la frecuencia como la diversidad de la participación en actividades artísticas y la actividad física estaban vinculadas a un envejecimiento más lento.

En el caso del reloj DunedinPACE, realizar una actividad artística al menos tres veces al año se asoció con un envejecimiento un 2% más lento, la participación mensual con un envejecimiento un 3% más lento y la actividad semanal con una tasa de envejecimiento un 4% más lenta, en comparación con aquellos que participaban en actividades artísticas menos de tres veces al año.

Esta diferencia en el ritmo de envejecimiento es comparable a la encontrada en estudios previos entre fumadores actuales y exfumadores.

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En otra prueba, PhenoAge, que estima la edad biológica, las personas que participaban en actividades artísticas y culturales al menos semanalmente eran, en promedio, un año más jóvenes que aquellas que rara vez participaban. Las personas que hacían ejercicio al menos semanalmente eran, en promedio, poco más de medio año más jóvenes.

Los otros relojes epigenéticos más antiguos analizados en el estudio no mostraron ningún beneficio ni para la participación en actividades artísticas y culturales ni para la actividad física. El equipo señaló que esto coincidía con estudios previos que no habían encontrado relación entre la edad epigenética, medida mediante estos relojes, y el rendimiento físico, como la velocidad al caminar. Los investigadores indicaron que esto podría deberse a que estos relojes eran menos sensibles para predecir el deterioro relacionado con la edad.

La profesora Fancourt y su equipo en la UCL han investigado los vínculos entre las artes y la salud durante casi una década. La profesora Fancourt es titular de la Cátedra UNESCO de Artes y Salud Global y directora de un Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Artes y Salud en la UCL.