Annalaura Mastrangelo (CNIC), premiada por Sociedad Europea de Aterosclerosis por su estudio en propionato de imidazol

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), la doctora Annalaura Mastrangelo, ha sido galardonada con el 'Premio Jóvenes Investigadores 2026' de la Sociedad Europea de Aterosclerosis (EAS, por sus siglas en inglés) por su investigación 'El propionato de imidazol es un impulsor y una diana terapéutica en la aterosclerosis'.

Reconocida en la categoría 'Básica' por este trabajo publicado, en 2024, en la revista especializada 'Nature', su autora es investigadora en el laboratorio de Inmunobiología que dirige el doctor David Sancho. Además, obtuvo su Doctorado internacional en Química Medicinal por la Universidad San Pablo CEU de Madrid en 2017, donde desarrolló enfoques de metabolómica para identificar firmas metabólicas asociadas con enfermedades metabólicas e inflamatorias en cohortes humanas.

El estudio de Mastrangelo, que ha sido premiado con 2.000 euros, se centra en los metabolitos derivados de la microbiota y la regulación inmunometabólica en la enfermedad cardiovascular, integrando la metabolómica con modelos experimentales y traslacionales para descubrir los mecanismos que vinculan el metabolismo, la activación inmunitaria y la aterosclerosis.

PROMETEDOR MARCADOR DIAGNÓSTICO

Con ello, este análisis ha identificado que el propionato de imidazol, un metabolito producido exclusivamente por bacterias intestinales, aparece en sangre de forma temprana en la aterosclerosis activa, incluso en personas aparentemente sanas, lo que lo convierte en un prometedor marcador diagnóstico más accesible que las actuales técnicas de imagen.

Junto a lo anterior, este trabajo de investigación muestra que el propionato de imidazol no solo se asocia con la enfermedad, sino que actúa como agente causal al inducir inflamación sistémica mediante la activación del receptor I1R, favoreciendo la formación de placas arteriales.

De esta forma, se abren nuevas vías terapéuticas, ya que el bloqueo de este receptor previene y reduce la progresión de la aterosclerosis en modelos experimentales, lo que podría permitir en el futuro tratamientos combinados y estrategias de diagnóstico precoz y Medicina personalizada centradas en este metabolito.