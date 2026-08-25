Anhedonia por trauma infantil: Descubren más datos sobre su origen en el hipocampo

Archivo - Un estudio preclínico explica la anhedonia causada por un trauma infantil y sitúa su origen en el hipocampo - NESTEA06/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Sociedad Estadounidense de Neurociencia (SfN, por sus siglas en inglés) ha desarrollado un estudio a través del que ha comprobado que el origen de la anhedonia causada por un trauma infantil se sitúa en el hipocampo.

Según han explicado los científicos en relación con esta falta de motivación y menor placer derivado de las recompensas provocada por una situación de este tipo antes de llegar a la etapa adulta, esta se asocia con cambios en la actividad de las vías cerebrales relacionadas con la citada recompensa, que están originadas en el hipocampo.

De este modo, y aunque estudios preclínicos en animales ya habían sugerido que estos cambios hipocampales podrían contribuir a la anhedonia, este nuevo artículo, publicado en la revista especializada 'JNeurosci', ha buscado ahondar en la materia y responder a la pregunta de si estas alteraciones asociadas al trauma infantil hacen que las personas sean más vulnerables a desarrollar esta ausencia de interés y reducido placer.

Bajo el liderazgo de los miembros de la citada sociedad científica, los integrantes de las universidades de Temple, Kathleen O'Brien, y de Oregón, Vishnu Murty, se ha estudiado, a partir de cuestionarios, a un amplio grupo de participantes para explorar el trauma infantil y la capacidad de experimentar placer.

RESULTADOS

Así, tras realizar también resonancia magnética funcional (fMRI, por sus siglas en inglés) para examinar las interacciones del hipocampo con áreas cerebrales relacionadas con la motivación, se ha constatado que las personas con trauma infantil y alteraciones en las vías del hipocampo experimentan mayor anhedonia que aquellas con trauma infantil pero sin estas.

"Este trabajo sugiere que el trauma infantil interactúa con las vías cerebrales relacionadas con la motivación, lo que contribuye a la aparición de la anhedonia", ha resumido Murty, quien ha puesto en valor que el mismo "es uno de los primeros en vincular el hipocampo, una región cerebral generalmente asociada con la memoria, con el comportamiento apático en humanos".

Con todo, ha mostrado su esperanza en que se llegue a "identificar una diana en el hipocampo que pueda aumentar el placer en personas con trauma infantil". Mientras tanto, el objetivo es "continuar explorando la relación entre la memoria y la anhedonia", ha finalizado.