Los anestésicos pueden favorecer la propagación de la proteína clave del Alzheimer en el cerebro

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Durante el desarrollo y la progresión de la enfermedad de Alzheimer, una proteína llamada tau se acumula y se extiende en el cerebro. La comprensión de los mecanismos que subyacen a la propagación de tau, y sus consecuencias, podría apuntar a nuevas estrategias de prevención y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Ahora, investigadores del Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos) han evidenciado que la anestesia puede afectar a la propagación de tau en el cerebro, lo que a su vez favorece la patología de la enfermedad de Alzheimer.

Los científicos señalan que la inflamación desempeña un papel importante en la enfermedad de Alzheimer, y se cree que la microglía (células inmunitarias que residen en el cerebro) participa en este proceso al producir una molécula inflamatoria llamada interleucina-6.

Para comprobar si la tau estimula a la microglía para impulsar el desarrollo de la patología de la enfermedad de Alzheimer, estos investigadores realizaron experimentos con un anestésico inhalado llamado sevoflurano. Sus trabajos anteriores demostraron que el sevoflurano puede provocar un cambio (concretamente, la fosforilación, o la adición de fosfato) en tau que conduce al deterioro cognitivo en ratones. Otros investigadores también han descubierto que el sevoflurano y algunos otros anestésicos pueden afectar a la función cognitiva.

En este estudio, publicado en la revista 'Communications Biology, el equipo desarrolló un método novedoso para medir los niveles de tau, denominado tecnología de nano-rayos. "Es ultrasensible, requiere un volumen pequeño y puede medir concentraciones bajas de moléculas, incluidas tau y tau fosforilada", explica el coautor principal, el doctor Feng Liang.

El grupo realizó experimentos en ratones y células y descubrió que el sevoflurano hace que la tau abandone las neuronas y entre en la microglía, donde estimula la producción de interleucina-6 por parte de las células, lo que a su vez provoca inflamación y deterioro cognitivo. El tráfico de tau desde las neuronas a la microglía implica la fosforilación de tau y unos portadores unidos a la membrana llamados vesículas extracelulares que se liberan de las células.

"Estos datos demuestran la propagación de tau asociada a la anestesia y sus consecuencias. Esta propagación de tau podría evitarse con inhibidores de la fosforilación de tau o de la generación de vesículas extracelulares", detalla otro de los autores principales, Zhongcong Xie.

El sevoflurano no aumentó la liberación de lactato deshidrogenasa, una molécula de tamaño y peso similares a los de tau, en las neuronas. "Este hallazgo indica que las membranas de las células neuronales y la viabilidad celular no se vieron comprometidas por el tratamiento con sevoflurano y que la fuga de tau inducida por el sevoflurano no fue un proceso pasivo", remacha otro de los autores, el doctor Yuanlin Dong.

Otro anestésico inhalado llamado desflurano no tuvo los mismos efectos que el sevoflurano. "Nuestros resultados sugieren que los anestésicos sevoflurano y desflurano pueden tener impactos diferentes en la fosforilación de tau y en su propagación. Y lo que es más importante, el sevoflurano puede utilizarse como una herramienta clínicamente relevante para estudiar la propagación de tau y sus mecanismos subyacentes. Esperamos que este trabajo conduzca a más investigaciones sobre la anestesia, las proteínas tau y la patología de la enfermedad de Alzheimer que, en última instancia, mejorarán la atención a los pacientes", concluye Xie.