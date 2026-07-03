ANECPLA alerta del avance de mosquitos y garrapatas y sostiene que la gestión de vectores es prioridad de salud pública - ANECPLA

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), Manuel García Howlett, ha alertado del "avance de mosquitos y garrapatas", motivo por el que ha asegurado que "la gestión de vectores es una prioridad de salud pública".

Esta medida "constituye una herramienta esencial para reducir riesgos antes de que aparezcan los primeros casos", ha indicado, ya que considera que "la mejor respuesta sigue siendo la prevención". "Las zoonosis ya no son una amenaza lejana ni exclusiva de regiones tropicales", ha explicado, para concretar que, "hoy, forman parte de los retos sanitarios" a los que se enfrentan España y Europa.

Con motivo de la celebración, este lunes, 6 de julio, del Día Mundial de las Zoonosis, desde ANECPLA han expuesto que el cambio climático, la globalización, el aumento de la movilidad internacional y las alteraciones de los ecosistemas están transformando el mapa mundial de las enfermedades infecciosas. Por ello, han insistido en la importancia de la gestión profesional de los vectores que las transmiten, siendo estos mosquitos, garrapatas, flebótomos y determinadas especies de moscas.

EL 60% DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS QUE AFECTAN A HUMANOS SON DE ORIGEN ANIMAL

Tras mostrar que más del 60 por ciento de las enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos y cerca del 75 por ciento de las patologías emergentes tienen origen animal, han apuntado que la expansión geográfica de determinados vectores está modificando el comportamiento epidemiológico. Este es el caso del mosquito tigre, ya implantado en gran parte del territorio español y capaz de transmitir enfermedades como el Dengue, el Zika y el Chikungunya.

"También preocupa la creciente presencia de mosquitos del género Culex, transmisores del Virus del Nilo Occidental, cuya incidencia ha aumentado en los últimos años en diversas regiones españolas", han continuado, para añadir que a ello se suma la expansión de determinadas especies de garrapatas, especialmente las del género Hyalomma, relacionadas con la transmisión de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, enfermedad que presenta elevadas tasas de mortalidad y cuyos casos han dejado de ser excepcionales en España.

A juicio de García Howlett, las temperaturas más elevadas, los inviernos cada vez más suaves y las modificaciones en los patrones de precipitación están ampliando los periodos de actividad de muchos vectores y favoreciendo su expansión hacia nuevas áreas geográficas, lo que "obliga a reforzar los sistemas de vigilancia y a actuar de forma coordinada desde una perspectiva preventiva".

Al respecto, la gestión profesional de vectores es eficaz cuando su vigilancia es continua y se produce la identificación temprana de riesgos, el monitoreo de poblaciones y la aplicación de medidas preventivas basadas en criterios científicos y técnicos. "Las empresas de Sanidad Ambiental desempeñan un papel estratégico en esta labor, colaborando con Administraciones públicas, servicios de salud y gestores de espacios públicos para minimizar los riesgos asociados a los vectores de interés sanitario", ha afirmado ANECPLA.