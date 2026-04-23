ANECPLA aconseja "no bajar la guardia" frente a la malaria en España ante la presencia del mosquito transmisor

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MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha llamado a "no bajar la guardia" frente a la malaria en España ante la presencia del mosquito 'Anopheles', competente para transmitir la enfermedad, por lo que considera "imprescindible" mantener sistemas eficaces de vigilancia epidemiológica y control vectorial.

En el marco del Día Mundial de la Malaria, que se conmemora este sábado, ANECPLA ha recordado que esta enfermedad "sigue siendo una grave amenaza para la salud global" y, a pesar de ser prevenible y tratable, provoca cientos de miles de muertes cada año, representando una especial amenaza para los menores de cinco años.

Aunque España fue declarada libre de malaria en 1964, un estudio coordinado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Área de Epidemiología y Salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERESP) confirmó hace apenas dos años la amplia distribución en el país de especies como 'Anopheles maculipennis', especialmente en áreas asociadas a masas de agua como desembocaduras de ríos y zonas de regadío.

"La presencia del vector, unida a factores como el cambio climático, la globalización y el aumento de los viajes internacionales, sitúan a España en una posición de vulnerabilidad frente a posibles episodios de transmisión local", ha advertido el director general de ANECPLA, Manuel García Howlett.

En la actualidad, según este mismo estudio, los casos detectados en España son mayoritariamente importados, con entre 700 y 850 diagnósticos anuales en viajeros procedentes de zonas endémicas.

PAPEL CLAVE DE LA SANIDAD AMBIENTAL

Desde ANECPLA han insistido en el papel fundamental de la sanidad ambiental en la prevención de enfermedades transmitidas por vectores. "La vigilancia, el control de poblaciones de mosquitos y la correcta gestión ambiental son herramientas esenciales para minimizar riesgos", ha subrayado García Howlett.

Para evitar el resurgimiento de la malaria en España, la asociación ha aconsejado que se refuerce la vigilancia epidemiológica y la detección precoz de casos importados, y que se intensifiquen los programas de control vectorial, especialmente en zonas de riesgo.

Asimismo, ha recomendado que se fomente la coordinación entre autoridades sanitarias, empresas de sanidad ambiental y organismos internacionales, y que se informe de manera adecuada a los viajeros sobre medidas preventivas antes, durante y después de visitar zonas endémicas.

"El abordaje de las enfermedades transmitidas por vectores requiere una estrategia integral en la que la sanidad ambiental desempeña un papel imprescindible, tanto en la prevención como en la gestión del riesgo", ha concluido el director general de ANECPLA.