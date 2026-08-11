Una andróloga da 8 consejos para mejorar la calidad del semen: del tabaco al calor y el sueño

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MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora del laboratorio de Andrología y Análisis Clínicos de la institución de Medicina reproductiva Instituto Bernabeu, la doctora Ana Fabregat, ha facilitado ocho consejos para mejorar la calidad del semen, entre los que se hallan abandonar el tabaco y mantener un peso saludable.

"El tabaco es uno de los principales tóxicos para la salud seminal", ha explicado, al tiempo que ha declarado que "fumar puede reducir la concentración y la movilidad de los espermatozoides, favorecer alteraciones en su morfología e incrementar el estrés oxidativo, con el consiguiente daño sobre el ADN espermático".

Además, Fabregat ha manifestado que "el sobrepeso y la obesidad pueden alterar el equilibrio hormonal y perjudicar la espermatogénesis", que es "el proceso de formación de los espermatozoides". "Mantener un peso adecuado ayuda a proteger tanto la salud general como la reproductiva", ha puesto de manifiesto.

Para ello, ha destacado que "una alimentación rica en frutas, verduras, pescado azul, frutos secos y aceite de oliva aporta antioxidantes y nutrientes relacionados con una mejor concentración, movilidad y morfología espermática". "Por el contrario, conviene limitar las grasas saturadas y los azúcares simples", ha enfatizado.

EVITAR EL CALOR EXCESIVO

"Evitar el calor excesivo" es otro de los consejos que ha ofrecido, y es que "los testículos necesitan mantenerse a una temperatura ligeramente inferior a la corporal". "El uso frecuente de saunas y baños muy calientes, así como colocar el ordenador portátil sobre las piernas, puede elevar la temperatura de la zona genital", ha explicado, señalando que tener los dispositivos electrónicos en el regazo tiene un posible efecto por la exposición continuada a la radiación electromagnética, según diversos estudios.

Junto a ello, aboga por practicar ejercicio, pero sin excesos, ya que "la actividad física moderada y regular resulta beneficiosa para la salud reproductiva". "Sin embargo, los entrenamientos extremos pueden alterar el equilibrio hormonal y afectar a la producción espermática", ha enfatizado.

Esta especialista ha expuesto también que "dormir menos de seis horas de manera habitual se ha relacionado con un empeoramiento de la calidad seminal", por lo que "el descanso interviene en la regeneración celular y en el equilibrio hormonal". Por último, apuesta por "limitar el alcohol y evitar las drogas".

Por ello, y debido a que el recuento espermático en los hombres occidentales se ha reducido en más de un 50 por ciento desde 1973 y a que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los problemas de fertilidad afectan aproximadamente a una de cada seis personas, ha animado a seguir estos consejos y cuidar el estilo de vida.