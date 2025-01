Andrea Aguilar, psicóloga y terapeuta sexual: "La insatisfacción sexual es gigantesca entre las mujeres"

MADRID, 31 Ene. (EDIZIONES) -

El orgasmo no es el objetivo del sexo. Pero hay muchas mujeres que, sin decirlo, carecen de orgasmos. "Todas somos multiorgásmicas, tú también", defiende a este respecto la psicóloga y terapeuta sexual Andrea Aguilar, quien confiesa que ella misma hasta los 34 años no tuvo ningún orgasmo y que ahora se dedica a esto para ayudar a mujeres que se encuentran en su misma situación de antes. "Hay muchas mujeres que se sienten frustradas", reconoce esta especialista.

Precisamente, acaba de publicar 'Mujer orgásmica' (Lunwerg), un libro en el que cuenta que para el orgasmo es esencial el sistema nervioso: "El orgasmo es una respuesta refleja e involuntaria del cuerpo. No es algo que provocamos, sino que sucede. Involuntaria del cuerpo que se da cuando la mujer está muy excitada. Es una respuesta refleja como cuando cerramos los ojos porque nos da el sol, no es algo que hacemos, sino que ocurre y de todas estas respuestas se ocupa el sistema nervioso autónomo".

Por eso ve importante a la hora de tener orgasmos que el sistema nervioso esté regulado, y para que los orgasmos se puedan dar fácilmente. "Si el sistema nervioso entra en alerta o el cuerpo se paralizan, entra en modo protección, esto hace que el cuerpo se contraiga de manera interna e inconsciente y el orgasmo no se de con igual facilidad, o incluso que no se llega a dar", remarca.

PRIMER CONSEJO: SENTIRSE A SALVO, SEGURA

En este sentido, esta psicóloga y coach defiende que para que el sistema nervioso esté regulado las mujeres necesitan sentirse "seguras, y a salvo", es clave en este sentido para el placer y para poder ser más orgásmicas. "Estar seguras físicamente, pero también en relaciones deseadas y de nuestro día a día, a nivel emocional. Es decir, que sientas que puedas expresarte libremente y puedes expresar quién eres", mantiene Aguilar.

Cuando la excitación va aumentando, así como la intensidad, lo que más ayuda en su opinión para tener orgasmos es lograr que el cuerpo se relaje, afloje, en esa intensidad de la excitación. "El sexo que hemos visto, y aprendemos por imitación, generalmente por lo visto en la tele, es un sexo muy tenso, y parece que todo tenga que ser muy fuerte. Y este lleva a nuestros cuerpos a tensarse más. Es necesario relajar el cuerpo respirando amplio y mucho", agrega como segundo consejo.

Aparte, dice que la sexualidad que vivimos está muy enfocada con lo genital, con el clítoris y con la vagina en el caso de la mujer, cuando lo que realmente más ayuda, según defiende, es poner el foco en toda la energía que se pone en el cuerpo, y que pueda expandirse y recorrer el organismo.

"Cuando de repente el placer se corta a pesar de estar excitada es porque el sistema nervioso se ha puesto en modo protección y la energía ha dejado de circular. Relajar y ver qué parte se ha tensado y usar la respiración, el movimiento y la voz para que circule la energía sexual", añade.

EL EFECTO DEL ESTRÉS

Por otro lado, habla del efecto del estrés, señalando que esto hace que el sistema nervioso simpático se dispare: "Tenemos vidas muy estresadas y es normal que en este contexto, que no tengas ganas de sexo, o si lo haces que no estés conectando con las sensaciones de placer porque tu cuerpo está en modo supervivencia; aunque es algo que mantenemos por un largo periodo de tiempo".

A su vez, esta terapeuta sexual llama la atención sobre el hecho de que llevamos tantas generaciones que llevan soportando de forma inconsciente tantos abusos, que a veces de manera inconsciente, y mientras nuestros cuerpos están teniendo sexo se pone en alerta como si el acto sexual estuviera poniendo en peligro a la persona. "Debemos aprender a escuchar las respuestas de nuestro cuerpo", apostilla.

POSIBLES CAUSAS DE QUE EL ORGASMO NO LLEGUE

Para las mujeres con dificultad de tener orgasmos, o la anorgasmia, esta experta apunta que está recogido a nivel psicológico en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM 5: "La anorgasmia es tener dificultad de tener orgasmos de manera recurrente, a pesar de una estimulación sexual de más de 6 meses".

"Aquí ocurre que si estás preocupada, el sistema nervioso entra en protección. Si te cuesta tener orgasmos, en general, el patrón es mujeres que sí se excitan fácilmente, mucho deseo sexual, pero tienen gran dificultad para soltar el control y dejarse llevar. A nivel inconsciente se tensa, el sistema nervioso entra en protección. La razón por la que responde el sistema nervioso pueden ser muchas, como memorias, abusos, y hay que enseñarle al cuerpo que las experiencias de placer son seguras, para permitir que los orgasmos ocurran", insiste esta coach y psicóloga experta en terapia sexual.

Igualmente, subraya que "el orgasmo es una decisión", y mantiene que ahí también juega un papel notable la mente, convenciéndose de que puede o no puede llegar al orgasmo esa mujer.

"Todas podemos. Sólo hay que enseñarle al cuerpo que pueda relajarse. No es relajarse al nivel de estrés, sino entender que esa respuesta es algo que no controlas, y no hay nada malo en tu cuerpo por ello. Hay que dejarse llevar, estar tranquila, es una respuesta inconsciente", concluye Aguilar.