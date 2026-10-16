La anatomía de nuestra voz podría esconder una de las claves de la diversidad de idiomas

Archivo - Los bilingües utilizan y aprenden el lenguaje de manera que cambian sus mentes y cerebros, lo que tiene consecuencias, muchas positivas, según explica la doctora Judith F. Kroll, científica cognitiva en la Universidad Estatal de Pensilvania, - OKO_SWANOMURPHY - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

En el mundo se hablan miles de idiomas, con sonidos y pronunciaciones que pueden resultar muy diferentes entre sí. Aunque la historia y la cultura desempeñan un papel fundamental en la evolución de las lenguas, un estudio científico apunta a otro factor que también podría contribuir a esa diversidad: las diferencias anatómicas entre las personas.

La forma y el tamaño de las estructuras que intervienen en la producción de la voz varían de un individuo a otro, incluso cuando todos intentan pronunciar el mismo sonido. Ahora, una investigación explora cómo esas diferencias físicas podrían influir en la evolución de los idiomas y contribuir, junto con los factores socioculturales, a explicar por qué no hablamos todos de la misma manera.

Las diferencias anatómicas en nuestros tractos vocales podrían ser una de las causas de nuestra Torre de Babel: la enorme diferencia en los idiomas que se hablan en todo el mundo, según un estudio de la Universidad de Neuchâtel, Suiza.

Tal y como publican Steven Moran y Tiena Danner de la Universidad de Neuchâtel en la revista de acceso abierto 'PLOS Biology', existen muchas variaciones en la voz humana. Las personas varían en el tamaño y la forma de los tejidos de la cabeza y el cuello, y también modifican esa anatomía de manera diferente para producir sonidos similares.

Por otra parte, los factores culturales y del desarrollo influyen en la forma en que las personas hablan. Para comprender mejor cómo la variación anatómica y articulatoria puede afectar el sonido de un hablante, los autores de este estudio analizaron datos de 32 hablantes (16 hombres y 16 mujeres) de la base de datos de resonancia magnética del habla de 75 hablantes de la USC, una colección de código abierto de imágenes de resonancia magnética en tiempo real (rtMRI) realizadas durante tareas de habla, centrándose en las vocales del inglés americano (i, e, a, o y u).

LAS DIFERENCIAS FÍSICAS QUE APARECEN AL PRONUNCIAR UN MISMO SONIDO

Los autores descubrieron que los sujetos presentaban tractos vocales muy diferentes y utilizaban rangos de movimiento muy distintos en dichos tractos para producir el mismo sonido. Estos rangos de movimiento, o diferencias articulatorias, eran consecuencia de la anatomía vocal específica de cada persona y producían tanto el sonido correcto como una diferencia acústica individual.

Finalmente, al combinar los resultados de la resonancia magnética en tiempo real con datos de habla multilingües, demostraron que la cantidad de variación dentro de otros idiomas, como el euskera o el hindi, era similar a la variación presente en el inglés americano, lo que sugiere que dentro de cada idioma existe un nivel básico de variación entre hablantes como resultado de la anatomía del tracto vocal.

Aunque el tamaño de la muestra de tractos vocales fue pequeño y los autores compararon variaciones en solo unas pocas familias lingüísticas, proponen un modelo biocultural de cómo los sonidos hablados pueden variar y la diversidad entre los pueblos, donde la variación de la pronunciación dentro de un grupo contribuye al desarrollo de una diferencia lingüística entre grupos, produciendo finalmente dos grupos que no pueden entenderse entre sí.

Los autores añaden: "A menudo pensamos que las diferencias de pronunciación entre hablantes de una lengua son ruido que debe eliminarse mediante la normalización en el análisis lingüístico. Sin embargo, los resultados de nuestro estudio sugieren lo contrario: que la variación entre individuos puede ser una fuente importante de información para comprender la evolución de las lenguas habladas".

Un aspecto fascinante de nuestro estudio es que proporciona a los investigadores un modelo nulo para estudiar la evolución fonética de las lenguas habladas. Si las diferencias entre las aproximadamente 7.000 lenguas del mundo reflejan variaciones ya presentes en las diferencias anatómicas entre los hablantes, ahora contamos con una base de referencia que nos permite identificar los factores socioculturales o históricos que han impulsado la diversificación lingüística.

Cada persona tiene un tracto vocal ligeramente diferente, y los hablantes compensan estas diferencias para mantener la inteligibilidad mutua. Sin embargo, nuestras diferencias anatómicas dejan huellas acústicas sistemáticas en los sonidos que producimos. Sorprendentemente, observamos que los mismos patrones de variación fonética entre individuos también se reflejan en las diferencias entre lenguas.

"Nuestros resultados sugieren que las bases de las diferencias fonéticas entre lenguas ya están presentes en la variación entre hablantes individuales. La evolución del lenguaje hablado está impulsada por la diversidad biológica dentro de las poblaciones y las fuerzas socioculturales que dan forma a cómo cambian las lenguas", resumen los autores.