Analizan el resultado de terapias alternativas en el tratamiento de la depresión

Archivo - Hombre deprimido sentado en el suelo. Concepto de salud mental. Depresión, trastorno bipolar, obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático. TDAH - ELENA KALINICHEVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 (EUROPA PRESS)

La búsqueda de tratamientos más personalizados contra la depresión está llevando a los investigadores a explorar nuevas vías, desde el uso de sustancias psicodélicas hasta las intervenciones basadas en la atención plena. También estudian cómo determinados cambios cerebrales y marcadores presentes en la sangre pueden ayudar a comprender mejor la enfermedad y anticipar la respuesta de cada paciente a las terapias.

A medida que las tasas de depresión siguen aumentando a nivel mundial, más personas recurren a enfoques alternativos para su tratamiento y prevención. Así, nuevos estudios presentados en Neuroscience 2026, la reunión anual de la Sociedad de Neurociencia (Washington, Estados Unidos), plantean el impacto de las drogas psicodélicas, las técnicas de atención plena y el ejercicio físico para tratar la principal causa de discapacidad en todo el mundo.

MARCADORES EN SANGRE PARA PREDECIR LA RESPUESTA A LA PSILOCIBINA Y LA KETAMINA

Así, investigadores de la Universidad de Colorado Anschutz (Estados Unidos) identificaron marcadores en el plasma sanguíneo que permiten predecir si las terapias con psilocibina y ketamina serán efectivas para tratar la depresión en una persona.

Por otra parte, según expertos de la Facultad de Medicina Renaissance de la Universidad de Stony Brook (Estados Unidos), entre los adolescentes que completaron una intervención mente-cuerpo en línea, la disminución del volumen de materia gris en una región del cerebro (la corteza cingulada) se asoció con una reducción en las puntuaciones de los síntomas depresivos.

EL ADELGAZAMIENTO DE UNA REGIÓN CEREBRAL PODRÍA RELACIONARSE CON EL PESO

Otra investigación liderada por la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California (Estados Unidos) se centró en observar cómo adultos mayores con depresión y sin deterioro cognitivo presentaban un tejido cerebral más delgado en una región específica del cerebro; este adelgazamiento podría explicarse, en parte, por un índice de masa corporal (IMC) más elevado, que es más común en personas con depresión.

Esto sugiere que las diferencias cerebrales asociadas a la depresión podrían estar parcialmente relacionadas con factores como el peso. "La investigación presentada en Neuroscience 2026 supone un importante avance hacia el objetivo de desarrollar tratamientos de precisión para la depresión", concluye Nestler, decano de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai.