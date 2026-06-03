Una analítica de sangre con IA podría avisar años antes del daño en la retina por diabetes

Archivo - Retinopatía diabética - MEMORISZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Actualmente, más de quinientos millones de personas en todo el mundo padecen diabetes. Quienes la padecen corren el riesgo de sufrir diversas afecciones neurodegenerativas, incluida la degeneración de la retina, la parte del ojo que detecta la luz, en una afección denominada neurodegeneración retiniana diabética (NRD).

Esta puede causar una grave discapacidad visual y pérdida de visión, y los científicos creen que la NRD es un indicador de la degeneración diabética de otras partes del sistema nervioso, como el deterioro cognitivo y la demencia, así como la degradación de los nervios en zonas periféricas como los dedos de las manos y los pies.

Lamentablemente, la necrosis retiniana diabética solo se detecta cuando aparecen los síntomas, momento en el que el daño ya es irreversible.

Para predecir mejor quién podría padecer NRD y cuándo, los investigadores analizaron el plasma sanguíneo de 1.492 pacientes con diabetes tipo 2 del Estudio Oftalmológico Diabético de Guangzhou que aún no presentaban NRD, y examinaron los ojos de 1.218 de ellos mediante escáneres durante un período de seis años. Compararon sus resultados con los de otras 502 personas con diabetes del Biobanco del Reino Unido.

Gracias a un modelo asistido por inteligencia artificial, basado en 71 proteínas sanguíneas diferentes, podría ayudar a los médicos a predecir mejor la degeneración de retina en pacientes diabéticos (más conocía como retinopatía diabética) antes de que aparezcan los síntomas, según un estudio publicado por el Centro Provincial de Investigación Clínica de Guangdong para Enfermedades Oculares en Guangzhou (China), en la revista de acceso abierto 'PLOS Medicine'.

YA HAN PUBLICADO EL MODELO EN LÍNEA PARA OTROS INVESTIGADORES

Los investigadores identificaron 71 proteínas plasmáticas diferentes asociadas con la neurodegeneración relacionada con la edad. Estas proteínas forman parte de vías celulares implicadas en procesos como la inflamación y el mantenimiento celular. Mediante aprendizaje automático, los científicos utilizaron los niveles de proteínas en plasma para desarrollar un modelo predictivo llamado Pro-NRD, que logró mejorar el rendimiento del modelo anterior en un 26%.

Los científicos ya han publicado el modelo en línea para que los médicos puedan evaluar el riesgo. Si bien Pro-NRD se basa en los niveles de proteínas plasmáticas y en las asociaciones entre estos niveles y la NDR, y no en las causas directas, los autores esperan que pueda ayudar a los médicos a predecir y, potencialmente, prevenir la neurodegeneración mediante un simple análisis de sangre realizado con inteligencia artificial.

"Nuestro estudio sugiere que el daño temprano a los nervios de la retina en la diabetes deja señales medibles en la sangre", afirman los autores. Al combinar la proteómica plasmática, las imágenes retinianas longitudinales y la IA explicable, Pro-NRD puede ayudar a que la atención oftalmológica de la diabetes pase de detectar el daño ya establecido a una estratificación de riesgo más temprana y basada en datos moleculares, de modo que se pueda dirigir un seguimiento más exhaustivo y futuras intervenciones neuroprotectoras a las personas con mayor probabilidad de beneficiarse.