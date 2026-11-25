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MADRID 25 (EUROPA PRESS)

Una investigación, codirigida por investigadores del Instituto Cardiovascular Brigham del Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos), ha demostrado una forma de rastrear los cambios moleculares en el corazón mediante el aislamiento y la caracterización de las cardiovesículas que circulan en la sangre.

Los hallazgos, publicados en la revista 'Cell', sugieren un método no invasivo para monitorizar la salud cardíaca e identificar los primeros signos de enfermedades cardiovasculares.

"Las vesículas extracelulares (partículas unidas a la membrana que son secretadas por las células y que transportan carga molecular como proteínas, metabolitos y ARN transcrito a partir de genes expresados) pueden proporcionar información invaluable sobre lo que sucede en cualquier célula", explica la doctora Saumya Das, coautora principal e investigadora del Instituto Cardiovascular Brigham del Hospital General de Massachusetts.

"Al estudiar las vesículas secretadas por las células musculares del corazón, o cardiomiocitos, hemos desarrollado una forma de evaluar estados patológicos a partir de un tejido que no se puede obtener fácilmente en pacientes", explica.

Para aislar dichas cardiovesículas de la sangre, Das y sus colaboradoras identificaron dos marcadores de superficie (POPDC2 y CHRNE) presentes en las células cardíacas y luego utilizaron anticuerpos contra estos marcadores para aislar las cardiovesículas de la sangre. Al analizar las cardiovesículas capturadas de pacientes que habían sufrido insuficiencia cardíaca o infartos, los investigadores descubrieron que las cardiovesículas contenían transcripciones de ARN que reflejaban patrones conocidos asociados a la enfermedad.

Asimismo, los análisis de las cardiovesículas durante y después de la cirugía de derivación cardiopulmonar revelaron indicios de respuestas dinámicas al estrés de los cardiomiocitos en tiempo real. En algunos casos, cuando el equipo tuvo acceso a tejido de biopsia cardíaca de pacientes con diferentes afecciones cardíacas, el ARN de las cardiovesículas reflejó estas diferencias.

Los estudios prospectivos ahora pueden evaluar si los ARN de las cardiovesículas pueden utilizarse para monitorizar la respuesta terapéutica, identificar diferentes subtipos de enfermedades cardiovasculares o predecir la progresión de la enfermedad.

"La extensión de nuestros métodos a otros órganos de difícil acceso podría permitir realizar pruebas de biopsia líquida más amplias y específicas para cada tipo celular en numerosas enfermedades", concluye Das.