El análisis de sangre que podría evitar quimioterapias inútiles en tumores de células germinales

Archivo - Análisis de sangre. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / WWW.STUDIOLAMAGICA.DE

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro Princesa Máxima (Países Bajos) investigan si los fragmentos de ADN tumoral en la sangre pueden predecir la eficacia de la quimioterapia, junto con expertos de Italia y Eslovaquia. Se centraron específicamente en adultos jóvenes con tumores de células germinales en quienes la quimioterapia estándar no funciona bien.

Las células germinales son responsables del desarrollo de los espermatozoides en los hombres y de los óvulos en las mujeres, y sus células precursoras pueden convertirse en cáncer, sobre todo en niños y hombres jóvenes, en los testículos y en otras partes del cuerpo.

El estudio, publicado en la revista 'Journal of Clinical Oncology', analiza si el ADN tumoral circulante en la sangre (cfDNA) y la llamada fracción tumoral -la proporción de ese ADN circulante que procede del tumor- pueden ayudar a anticipar la respuesta al tratamiento. El objetivo es identificar a tiempo qué pacientes se benefician realmente de una quimioterapia de dosis alta y quiénes podrían necesitar alternativas diferentes o menos tóxicas.

UN 'RASTREO' DEL ADN TUMORAL EN SANGRE PARA ANTICIPAR LA RESPUESTA A LA QUIMIO

Para el trabajo se analizaron muestras de sangre de adultos jóvenes tratados en hospitales de Italia y Eslovaquia antes y durante la quimioterapia. Los investigadores buscaron en estas muestras fragmentos de ADN tumoral circulante. Identificaron cambios específicos en el material genético provenientes de células cancerosas resistentes a la quimioterapia estándar. Posteriormente, el equipo analizó si estas características estaban relacionadas con la duración de la ausencia de cáncer tras el tratamiento en adultos jóvenes con tumores de células germinales.

El ADN tumoral circulante (cfDNA) son pequeños fragmentos de material genético que liberan las células cancerosas al torrente sanguíneo y que pueden analizarse mediante un simple análisis de sangre. La fracción tumoral mide qué proporción de ese ADN circulante procede del tumor y se está estudiando como un posible indicador de riesgo y de respuesta a los tratamientos oncológicos.

Los hallazgos son prometedores: un análisis de sangre podría ayudar potencialmente a los médicos a tomar decisiones más personalizadas sobre si vale la pena iniciar esta terapia intensiva, particularmente en lo que puede ser la fase final de la vida del paciente. No obstante, se requiere más investigación antes de que este enfoque pueda implementarse en la práctica clínica. El siguiente paso es confirmar estos hallazgos en un grupo más amplio de personas, incluyendo muestras de sangre de niños con tumores de células germinales.

Las células germinales son responsables del desarrollo de los espermatozoides en los hombres y de los óvulos en las mujeres. Las células precursoras de estas células germinales pueden convertirse en cáncer. Esto ocurre principalmente en niños y hombres jóvenes, tanto en los testículos como en otras partes del cuerpo

CUANDO LA FRACCIÓN TUMORAL EN SANGRE AVISA DE UN PEOR PRONÓSTICO

Para este trabajo, se analizaron muestras de sangre de 69 pacientes que recibían quimioterapia de dosis alta y 26 pacientes que recibían quimioterapia estándar mediante secuenciación genómica completa superficial. En el ADN tumoral circulante (cfDNA), los investigadores evaluaron la fracción tumoral (FT) y las alteraciones del número de copias (CNA). Estos resultados se compararon con un biomarcador existente, el miR-371a-3p. Posteriormente, el equipo evaluó su asociación con la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global.

Entre los hallazgos clave destaca que la fracción tumoral superó el umbral de detección (lo que indica la presencia de ADN tumoral) en el 75% de los pacientes tratados con quimioterapia de dosis alta. Una fracción tumoral alta se asoció fuertemente con una peor supervivencia, tanto en pacientes que recibieron quimioterapia de dosis alta como de dosis estándar. El miR-371a-3p resultó más informativo que el biomarcador establecido para detectar la presencia de la enfermedad, pero no fue un buen predictor de supervivencia.

Por otra parte, las alteraciones genéticas específicas (una alta frecuencia de ganancia de 3p, ganancias de 9q y 11q y pérdida de 6q) fueron más comunes en pacientes que recibieron quimioterapia de dosis alta y que tenían un mal pronóstico. Asimismo, los subtipos histológicos (tumores con apariencia microscópica distintiva) también mostraron patrones específicos de alteraciones genéticas. Los pacientes cuyos tumores presentaron anomalías compatibles con la histología extraembrionaria (tumor del saco vitelino y coriocarcinoma) tuvieron peores resultados de supervivencia. De esta forma, la quimioterapia de dosis alta parece ser más efectiva que la quimioterapia estándar en pacientes con una fracción tumoral alta.

El análisis de cfDNA proporciona información pronóstica valiosa en tumores de células germinales que no responden adecuadamente a la quimioterapia estándar o que recurren después de ella. Estos biomarcadores mínimamente invasivos pueden refinar la estratificación del riesgo y respaldar la toma de decisiones sobre si iniciar un ciclo final de quimioterapia altamente intensiva en tumores de células germinales recidivantes. Los conocimientos obtenidos también podrían ayudar a identificar nuevos objetivos para el desarrollo de tratamientos menos tóxicos

Los investigadores ahora planean validar estos resultados en una cohorte más grande de adolescentes y niños con tumores de células germinales, dentro de una colaboración internacional. Si el estudio de seguimiento confirma los hallazgos, los médicos podrían usarlos en la práctica para determinar el tratamiento más apropiado para los pacientes con tumores de células germinales. Los investigadores también podrán explorar de manera más eficaz tratamientos alternativos que sean más efectivos y se asocien con menos efectos secundarios.

PREGUNTAS CLAVE SOBRE ESTE ESTUDIO

¿Qué han hecho los investigadores? Han analizado muestras de sangre de adultos jóvenes con tumores de células germinales tratados con quimioterapia estándar o de dosis alta para buscar fragmentos de ADN tumoral circulante y alteraciones genéticas concretas, y han relacionado estos datos con la supervivencia y la ausencia de recaída.

¿Qué han descubierto sobre el análisis de sangre? Que una fracción tumoral alta en el cfDNA se asocia con peor supervivencia y que ciertas alteraciones cromosómicas son más frecuentes en pacientes con mal pronóstico, lo que convierte a estos análisis en un posible biomarcador para afinar el riesgo y la respuesta a la quimioterapia.

¿Qué podría cambiar en el tratamiento? Si estos resultados se confirman en cohortes más grandes, un análisis de sangre podría ayudar a decidir qué pacientes se exponen a quimioterapias muy intensivas y quiénes podrían beneficiarse de alternativas menos tóxicas o de otras estrategias terapéuticas más personalizadas.