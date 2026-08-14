Un análisis de sangre para detectar el Alzheimer podría no funcionar igual en todo el mundo

Archivo - Imagen de recurso de una muestra de sangre. - JARUN011/ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los análisis de sangre están llamados a facilitar la detección del Alzheimer al evitar pruebas más complejas, pero todavía quedan preguntas sobre su funcionamiento en poblaciones poco representadas en la investigación. Un nuevo estudio, el mayor realizado hasta ahora en África sobre biomarcadores de esta enfermedad, ha encontrado diferencias que podrían ser importantes para su uso diagnóstico.

Un nuevo estudio de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) ha demostrado que los patrones de proteínas asociados al Alzheimer varían entre poblaciones, un hallazgo relevante para el uso de análisis de sangre en la detección de la enfermedad a nivel mundial.

EL MAYOR ESTUDIO DE BIOMARCADORES DEL ALZHEIMER REALIZADO EN ÁFRICA

Los biomarcadores sanguíneos podrían permitir detectar cambios en la enfermedad de Alzheimer sin necesidad de técnicas avanzadas de neuroimagen ni análisis del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, gran parte de la investigación sobre los biomarcadores actuales se ha llevado a cabo en países de altos ingresos y en personas de ascendencia europea. Los estudios previos en poblaciones africanas se han centrado principalmente en un número reducido de marcadores ya establecidos.

Andrea Benedet, investigadora de la Academia Sahlgrenska de la Universidad de Gotemburgo, ha dirigido este estudio, publicado en revista 'Nature Communications', junto a Rufus Akinyemi, de la Universidad de Ibadan (Nigeria). "A medida que se empiezan a utilizar análisis de sangre para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer en distintas partes del mundo, necesitamos saber qué también funcionan los marcadores en diferentes poblaciones", ha explicado Benedet.

"De lo contrario, corremos el riesgo de un diagnóstico erróneo, ya que gran parte del conocimiento actual se basa en una porción limitada de la población mundial. Las personas en diferentes partes del mundo pueden enfrentar distintos factores de riesgo y exposiciones ambientales, así como presentar diferentes comorbilidades", ha afirmado Benedet.

Se trata del mayor estudio de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer realizado hasta la fecha en África. Los investigadores analizaron muestras de sangre de 949 personas mayores de 50 años en Nigeria y examinaron cómo un gran número de proteínas se asociaban con signos de cambios amiloides y deterioro cognitivo.

Los hallazgos clave se probaron posteriormente en 196 personas mayores en Tanzania y se compararon con datos detallados de un estudio canadiense.

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN LA SANGRE

Varios biomarcadores de tau ya establecidos mostraron patrones similares entre las personas con y sin probable patología amiloide en los grupos africano y norteamericano. Sin embargo, el perfil proteico general presentó algunas diferencias y fue más similar entre los grupos nigeriano y tanzano que entre los grupos africano y canadiense.

Los investigadores también hallaron asociaciones entre los niveles de ciertas proteínas y afecciones como enfermedades cardíacas, antecedentes de enfermedades infecciosas y colesterol alto. Es posible que sea necesario tener en cuenta estas comorbilidades al interpretar biomarcadores y desarrollar valores de referencia para diferentes regiones del mundo.

Una limitación metodológica es que la patología amiloide en los grupos africanos no pudo confirmarse mediante neuroimagen ni análisis de líquido cefalorraquídeo. En su lugar, los investigadores utilizaron la proteína p-tau217 en sangre y umbrales validados en poblaciones blancas no hispanas, que probablemente no sean los más adecuados para los grupos africanos.