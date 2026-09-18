Un análisis de sangre aparentemente normal podría esconder una señal de cáncer

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MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tendencias en los análisis de sangre, junto con una pérdida de peso inexplicable, pueden mejorar la selección de pacientes para las pruebas de detección de cáncer, según un estudio realizado expertos de la Universidad de Oxford, Reino Unido, publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Medicine'.

Los resultados anormales en los análisis de sangre, como niveles bajos de hemoglobina o un recuento elevado de plaquetas, pueden indicar el riesgo de que un paciente desarrolle cáncer. Sin embargo, en algunos casos, el seguimiento de las tendencias en análisis repetidos podría proporcionar información adicional, al identificar cambios en los resultados de los análisis de sangre que no parecen anormales y que podrían estar relacionados con el cáncer.

Evaluar los patrones y las tendencias en las anomalías de los análisis de sangre, junto con una pérdida de peso inexplicable, podría mejorar la evaluación del riesgo de cáncer y facilitar un diagnóstico precoz.

En este estudio, los investigadores analizaron las tendencias en los resultados de análisis de sangre en pacientes con pérdida de peso inexplicable, un síntoma común e inespecífico asociado a diversos tipos de cáncer. El objetivo era determinar si las tendencias en 26 análisis de sangre de uso común en atención primaria podrían mejorar la estratificación del riesgo de cáncer en comparación con las anomalías detectadas en análisis de sangre individuales.

Entre los más de 275.000 pacientes incluidos en el estudio, casi 14.000 fueron diagnosticados posteriormente con cáncer en un plazo de seis meses, lo que permitió a los investigadores relacionar las anomalías en pruebas individuales y las tendencias en análisis de sangre repetidos con el diagnóstico de cáncer. En total, 23 tendencias en análisis de sangre se asociaron con el riesgo general de cáncer. Varias anomalías también se asociaron con tipos específicos de cáncer.

Tras ajustar por edad y sexo, varias tendencias en análisis de sangre resultaron más discriminatorias para el diagnóstico de cáncer que los resultados anormales de pruebas individuales. Por ejemplo, las tendencias en el recuento de glóbulos blancos y neutrófilos se vincularon con el cáncer de pulmón, mientras que las tendencias en el recuento de glóbulos rojos, hematocrito y la relación plaquetas/linfocitos se asociaron con el cáncer de próstata.

Los resultados sugieren que el seguimiento de los cambios en los resultados de los análisis de sangre rutinarios en pacientes con pérdida de peso inexplicable podría identificar a los pacientes de atención primaria que se beneficiarían de pruebas adicionales para la detección del cáncer.

Los autores concluyen: "Mostramos cómo se puede mejorar la precisión de los análisis de sangre para detectar el cáncer añadiendo la edad y el sexo del paciente. Este cálculo, relativamente sencillo, podría realizarse fácilmente en el laboratorio".