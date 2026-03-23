Un análisis de sangre a las 48 horas del paro cardíaco podría predecir el deterioro cognitivo de los supervivientes

Archivo - Imagen de recurso de tubos con sangre para su análisis. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sobrevivir a un paro cardíaco es solo el primer paso. Lo que viene después, para muchos pacientes y sus familias, es una incertidumbre difícil de gestionar: ¿quedará alguna secuela en el cerebro? ¿Cómo será la vida a partir de ahora? Son preguntas que los médicos a menudo no pueden responder con precisión en los primeros días, y esa falta de información condiciona decisiones clínicas críticas.

Un nuevo estudio presentado en uno de los congresos más importantes de cardiología de Europa apunta a que esa incertidumbre podría reducirse con algo tan accesible como un análisis de sangre realizado en las primeras horas tras el ingreso. El marcador que han identificado los investigadores supera en fiabilidad a la prueba que se usa actualmente en la mayoría de los hospitales.

La medición temprana y rutinaria de la cadena ligera de neurofilamento podría ayudar a mejorar la predicción del deterioro cognitivo después de un paro cardíaco extrahospitalario, según un estudio de la Universidad de Copenhague, Dinamarca.

El trabajo se presenta en ESC Acute CardioVascular Care 2026, el congreso anual de la Asociación para la Atención Cardiovascular Aguda (ACVC) celebrado en Lisboa (Portugal).

EL PROBLEMA CON LA PRUEBA QUE SE USA AHORA EN LOS HOSPITALES

Tras un paro cardíaco extrahospitalario, el cerebro es altamente susceptible a sufrir lesiones, y los médicos utilizan diversas pruebas para predecir si los supervivientes presentan daño cerebral. "Actualmente, medimos la enolasa específica de neuronas en sangre como marcador de daño cerebral, pero existen dudas sobre su fiabilidad, ya que otros factores, además del daño cerebral, pueden provocar niveles elevados", explica Martin Meyer, del Rigshospitalet - Universidad de Copenhague, Dinamarca, quien presenta el estudio.

"Otro biomarcador sanguíneo, la cadena ligera de neurofilamento, tiene un rendimiento diagnóstico potencialmente superior al de la enolasa específica de neuronas. Comparamos la cadena ligera de neurofilamento y la enolasa específica de neuronas para la predicción de la función cognitiva a largo plazo en supervivientes de un paro cardíaco extrahospitalario", añade.

LO QUE REVELÓ EL ANÁLISIS DE SANGRE A LAS 48 HORAS

El estudio analizó muestras de sangre de participantes del ensayo BOX (Blood Pressure and Oxygenation Targets after Cardiac Arrest) que habían sido reanimados tras un paro cardíaco extrahospitalario y se encontraban en coma al ingresar en el hospital. Se midieron los niveles de la cadena ligera de neurofilamento y de la enolasa específica de neuronas en muestras tomadas 48 horas después del paro cardíaco.

Se disponía de datos sobre la función cognitiva, evaluada mediante la puntuación de la Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA) meses después del paro cardíaco, para un subconjunto de supervivientes que contaban con mediciones tanto de la cadena ligera de neurofilamento como de la enolasa específica de neuronas.

El hallazgo clave de la investigación es que los niveles de cadena ligera de neurofilamento a las 48 horas estaban inversamente correlacionados con la puntuación del MoCA; es decir, niveles más altos de cadena ligera de neurofilamento en sangre eran indicativos de una peor función cognitiva a largo plazo. Por el contrario, no se observó ninguna asociación entre los niveles de enolasa específica de neuronas a las 48 horas y la función cognitiva en el seguimiento.

QUÉ CAMBIARÍA EN LOS HOSPITALES SI SE ADOPTA ESTA MEDICIÓN

"Los niveles de cadena ligera de neurofilamento medidos poco después de un paro cardíaco, mientras los pacientes aún estaban hospitalizados, se relacionaron con la función cognitiva a largo plazo. Esta asociación con la función cognitiva no se observó con la prueba de enolasa específica de neuronas", señala en resumen Meyer.

"La introducción de la medición rutinaria temprana de la cadena ligera de neurofilamento podría ayudar a identificar a los pacientes de alto riesgo, optimizando la toma de decisiones sobre otras pruebas y exploraciones, mejorando la orientación de la rehabilitación y permitiendo a los médicos informar mejor a los pacientes y sus familias sobre las expectativas futuras", concluye. Ahora se necesita una mayor validación y estandarización de los ensayos de cadena ligera de neurofilamento.