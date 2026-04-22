Un análisis de la saliva y las heces permite detectar precozmente el cáncer de estómago gracias a firmas bacterianas

Archivo - Female gynecologist holding disposable cervical sample swab - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / IGOR STEVANOVIC

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cáncer gástrico sigue siendo uno de los tumores más letales porque, en muchos casos, no da la cara hasta fases avanzadas, cuando las opciones de tratamiento curativo se reducen de forma drástica.

Aunque la endoscopia continúa siendo la prueba de referencia para diagnosticarlo, su carácter invasivo y costoso limita su uso como herramienta de cribado masivo, por lo que identificar métodos no invasivos, sencillos y asequibles para detectar el cáncer de estómago de forma precoz se ha convertido en una prioridad para la oncología.

BACTERIAS QUE VIAJAN DE LA BOCA AL INTESTINO Y CREAN UN ENTORNO PROPICIO PARA EL CÁNCER GÁSTRICO

Una reciente investigación colaborativa liderada por el Hospital Renji de la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China) y publicada en 'Cell Reports Medicine' ha identificado "firmas" microbianas distintivas en la cavidad oral y el intestino que sirven como biomarcadores fiables para la detección precoz del cáncer gástrico.

Esta investigación, llevada a cabo por BGI Genomics y por el académico de la Academia China de Ciencias, Fang Jingyuan, y su equipo del Hospital Renji de la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, esclarece cómo ciertas bacterias productoras de ácido láctico migran desde la boca para colonizar el tracto gastrointestinal, creando un entorno protumoral que acelera la malignidad. En un estudio relacionado, publicado en 'Gut', el mismo equipo demostró cómo Streptococcus anginosus (Sa) promueve el cáncer gástrico a través de metabolitos de metionina.

Mediante la secuenciación metagenómica de alta precisión de 404 muestras, los investigadores identificaron un cambio taxonómico significativo en los microbiomas de pacientes con cáncer gástrico. El estudio identificó 28 especies bacterianas con abundancia diferencial, 23 de las cuales se encontraron en mayor proporción en la cohorte de pacientes con cáncer gástrico. Cabe destacar que 20 de estas especies enriquecidas eran comunes, ya que suelen residir en la cavidad oral, pero se encontraron proliferando en el intestino de los pacientes con cáncer.

UN CONSORCIO MICROBIANO QUE ACIDIFICA EL TUMOR

Para confirmar el origen de estos microbios, los investigadores utilizaron la identidad nucleotídica promedio de la población (popANI) para el análisis genético a nivel de cepa. Los resultados revelaron que las cepas orales e intestinales de un mismo individuo compartían más del 99,9% de similitud genética, lo que proporciona evidencia definitiva de una translocación oral-intestinal. Este hallazgo confirma de manera efectiva una "migración" de bacterias desde la boca hasta los intestinos.

Al llegar al intestino, estas bacterias no funcionan de forma aislada. Establecen una sólida red de coexistencia que aumenta su resistencia frente a barreras fisiológicas adversas, como el ácido gástrico y las sales biliares. Este consorcio microbiano impulsa un cambio metabólico hacia una mayor fermentación láctica, lo que acidifica significativamente el microambiente tumoral.

Esta acidificación localizada desencadena varias vías oncogénicas cruciales, incluida la activación de metaloproteinasas de matriz que facilitan la remodelación tisular, la invasión tumoral y la angiogénesis. Simultáneamente, este entorno promueve la evasión inmunitaria mediante el reclutamiento de células inmunosupresoras, creando así un santuario biológico que protege al tumor en desarrollo de la respuesta inmunitaria del huésped.

FIRMAS BACTERIANAS EN SALIVA Y HECES PARA DETECTAR ANTES EL CÁNCER DE ESTÓMAGO

Estos hallazgos respaldan un modelo revisado de "iniciador-promotor" para la carcinogénesis gástrica, en el que Hp actúa como iniciador al inducir inflamación crónica y comprometer la barrera protectora de la mucosa gástrica. Tras este daño inicial, las bacterias lácticas orales actúan como promotoras, colonizando el epitelio debilitado e impulsando la progresión de la enfermedad mediante la formación de biopelículas y la modulación inmunitaria.

Este paradigma de doble acción proporciona una explicación crucial de por qué el cáncer gástrico puede desarrollarse en pacientes negativos para Hp y por qué a menudo persiste un riesgo residual de malignidad incluso después de la erradicación exitosa de la infección primaria.

Desde el punto de vista clínico, el estudio representa un avance significativo en la detección no invasiva. Los investigadores desarrollaron modelos de aprendizaje automático basados en estos marcadores microbianos, logrando un AUROC de 0,87 para la detección en saliva y de 0,85 para la detección en heces.

Dado que la recolección de saliva es un método no invasivo y económico, se presenta como una herramienta prometedora para la detección temprana a gran escala. En definitiva, esta investigación redefine la comprensión del papel sistémico del microbioma en oncología y destaca el eje oral-intestinal como un objetivo primordial para futuras intervenciones diagnósticas y terapéuticas basadas en el microbioma.