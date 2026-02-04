Las ambulancias aéreas aumentan la supervivencia en traumatismos graves, según un estudio británico

Archivo - Helicóptero medicalizado en un rescate en Fuerteventura - 112 CANARIAS - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La atención prehospitalaria en ambulancia aérea (conocida como HEMS, por sus siglas en inglés) puede aumentar la probabilidad de sobrevivir a una lesión crítica, ya que se asocia con salvar 5 vidas más de lo que se esperaría en cada 100 casos de traumatismos graves, sugiere un análisis de datos de supervivencia agrupados por la Universidad de Surrey (Reino Unido). Los datos se publican en 'Emergency Medicine Journal'.

La evidencia internacional sobre el impacto de los Servicios Médicos de Emergencia con Helicópteros en la supervivencia en casos de traumatismos graves se ha visto obstaculizada por diferencias metodológicas, tamaños muestrales inadecuados y la falta de definiciones consensuadas de resultados, explican los investigadores. Además, no está claro qué pacientes podrían beneficiarse más de estos servicios.

Para averiguarlo, los investigadores analizaron retrospectivamente los resultados de 3.225 pacientes con traumatismos que recibieron atención prehospitalaria de un equipo HEMS que cubría Kent, Surrey y Sussex entre 2013 y 2022.

Para ello, aplicaron una técnica estadística para identificar la probabilidad de supervivencia (análisis Ws) ajustando por combinación de casos y predictores de muerte dentro de los 30 días. También analizaron predictores inesperados de las tasas de supervivencia y reanudación del latido cardíaco (retorno de la circulación espontánea) en caso de paro cardíaco traumático (cuando el corazón deja de latir después de una lesión grave, como una hemorragia importante o un traumatismo torácico).

En total, 2.125 pacientes superaron los 30 días de supervivencia después del incidente (85% frente al 81% esperado), lo que equivale a 5 sobrevivientes adicionales por cada 100 pacientes, lo que suma hasta 115 vidas adicionales salvadas cada año, según el número promedio de pacientes con traumatismos atendidos por el servicio.

Los pacientes que tenían más probabilidades de beneficiarse eran aquellos que estaban gravemente heridos y tenían una probabilidad moderada (25-45%) de supervivencia: el 35% de ellos sobrevivió inesperadamente durante 30 días. Además, entre los pacientes cuya probabilidad de supervivencia era baja (menos del 50%), debido a la extensión de sus lesiones, el 39% sobrevivió inesperadamente.

Los principales predictores de una supervivencia inesperada fueron una edad más joven y una puntuación inicial más alta en la Escala de Coma de Glasgow (una puntuación de 3 a 15 puntos utilizada para evaluar el nivel de conciencia después de una lesión cerebral).

La anestesia de emergencia prehospitalaria, que pone al paciente con traumatismo en coma inducido y solo puede ser realizada por equipos de cuidados avanzados, como HEMS, se asoció de forma independiente con una supervivencia inesperada en este grupo.

Entre 1.316 pacientes que sufrieron un paro cardíaco traumático, 356 (27%) recuperaron la circulación espontánea mientras se dirigían al hospital y 960 pacientes fueron declarados muertos en el lugar.

De los 356 pacientes que aún vivían, se disponía de datos de supervivencia a los 30 días para 185 (52%): 46 (25%) seguían vivos después de 30 días; 139 fallecieron en el hospital. La probabilidad de reanudación de la circulación espontánea aumentó un 6% interanual entre 2013 y 2022, según el análisis.

Los investigadores advierten que sus estimaciones representan un exceso de supervivencia en comparación con las predicciones modeladas, en lugar de un efecto causal de HEMS, y suponen un desempeño y una combinación de casos consistentes a lo largo del tiempo, lo que puede no ocurrir siempre.

Sin embargo, dicen que sus hallazgos ilustran "la magnitud potencial del beneficio clínico, consistente con los beneficios económicos y sociales demostrados en estudios anteriores". Concluyen: "Estos hallazgos brindan evidencia que respalda la inversión continua en HEMS, en particular para pacientes con lesiones graves, aunque se necesitan estudios comparativos con vías de atención alternativas para establecer la efectividad causal".

DOI: 10.1136/emergido-2025-215451