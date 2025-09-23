Alzheimer: nuevos fármacos y análisis de sangre abren una nueva era en diagnóstico y tratamiento

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La enfermedad de Alzheimer representa aproximadamente el 70% de todos los casos de demencia y es una de las principales causas de discapacidad, lo que resulta en altos costos sociales y económicos.

Los nuevos tratamientos con anticuerpos monoclonales pueden ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer a un nivel comparable a la eficacia de los medicamentos para el cáncer, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple.

Sin embargo, a pesar de la similitud en la efectividad del tratamiento para otras enfermedades, los altos costos de la medicación, los requisitos de pruebas complejas, la atención subóptima para los síntomas conductuales y el riesgo de falta de recursos puede dejar atrás a los pacientes de Alzheimer.

NUEVOS MEDICAMENTOS QUE FRENAN LA PROGRESIÓN DEL ALZHEIMER

La aprobación de nuevos medicamentos de anticuerpos para la enfermedad de Alzheimer (lecanemab y donanemab) y las pruebas diagnósticas en la sangre marcan el comienzo de una nueva era en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

Sin embargo, sin una reforma rápida en los sistemas de salud, las políticas públicas y las actitudes sociales, su potencial no se realizará plenamente, argumentan 40 expertos líderes internacionales en la enfermedad de Alzheimer en un especial 'The Lancet Series' sobre la enfermedad de Alzheimer.

Sin embargo, los autores dicen que las diferencias en la edad, los resultados de los pacientes y los efectos secundarios significan que tales comparaciones deben tratarse con cautela.

De manera alentadora, las mejoras en la prevención de la enfermedad de Alzheimer también están en el horizonte, con los Servicios de Salud Cerebral emergentes que identifican a las personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad y les brindan programas de tratamiento personalizados.

PRUEBAS EN SANGRE: UN AVANCE CLAVE PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO

Sin embargo, la mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer ocurren en personas con riesgo bajo o normal, lo que hace que las medidas a nivel de toda la población, que reducen el riesgo, como el diseño urbano más saludable y las restricciones al alcohol y las bebidas azucaradas, sean esenciales.

Los autores piden una acción global coordinada para que el rápido ritmo de avance científico en el campo de la enfermedad de Alzheimer se corresponda con reformas a nivel de proveedores de atención médica, políticas y sociedad.

El autor principal de la serie, el profesor Giovanni Frisoni, de la Universidad de Ginebra (Suiza), afirma: "Los análisis de sangre, los fármacos biológicos para la enfermedad de Alzheimer y las intervenciones de prevención están impulsando la atención hacia un territorio completamente nuevo y emocionante".

EL RETO DE ADAPTAR LOS SISTEMAS DE SALUD Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Sin embargo, "las antiguas necesidades de los pacientes no desaparecerán. Por el contrario, los médicos generales y los especialistas en demencia deberán dominar los avances, menos glamurosos pero constantes, logrados en las últimas décadas en la atención y el tratamiento de los trastornos del comportamiento, el uso de sofisticadas herramientas de diagnóstico por imagen y de laboratorio, y la atención psicosocial. Un esfuerzo social concertado en esta dirección permitirá que nuestros pacientes actuales y futuros se beneficien plenamente del potencial de los avances científicos y tecnológicos".