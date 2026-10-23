¿Una alternativa a los GLP-1? Un implante experimental combate la 'diabesidad' en ratones

Archivo - Semaglutida, Ozempic - MUNRO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ozempic y otros fármacos basados en GLP-1 han revolucionado el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, dos trastornos que a menudo aparecen juntos y que se conocen como 'diabesidad'. Ahora, un equipo de investigadores suizos ha desarrollado una estrategia muy diferente: un implante electrónico que elimina el exceso de glucosa de la sangre sin recurrir a medicamentos.

En pruebas con ratones obesos con diabetes tipo 2, el dispositivo logró normalizar el azúcar en sangre en una hora y reducir el peso corporal tras seis semanas. ¿Podría abrir una nueva vía para tratar la 'diabesidad'? Por ahora, los resultados son experimentales y no se ha demostrado que pueda sustituir a Ozempic ni a otros fármacos GLP-1 en humanos.

EL VÍNCULO ENTRE LA DIABETES Y LA OBESIDAD

La obesidad y la diabetes son trastornos metabólicos estrechamente interconectados que se refuerzan mutuamente a través de complejos procesos hormonales, inflamatorios y de regulación energética, contribuyendo juntos al aumento global de la 'diabesidad'.

Los tratamientos existentes dependen en gran medida de la medicación a largo plazo y de cambios en el estilo de vida, mientras que los sistemas actuales de monitorización de la glucosa y administración de insulina presentan limitaciones en cuanto a precisión, fiabilidad, personalización y coste.

Los enfoques emergentes, incluidas las células terapéuticas diseñadas y los fármacos que actúan tanto sobre el peso como sobre la glucosa en sangre, son prometedores, pero siguen estando limitados por las preocupaciones sobre los efectos secundarios, la seguridad y la asequibilidad.

Una nueva estrategia implica la electrocatálisis, que utiliza superficies de electrodos para impulsar reacciones químicas que convierten la glucosa en otros compuestos.

Expertos de la ETH Zúrich y la Universidad de Basilea (Suiza) han desarrollado un dispositivo electrónico implantable y alimentado de forma inalámbrica podría ofrecer un enfoque sin fármacos para controlar los trastornos metabólicos interrelacionados de la obesidad y la diabetes tipo 2.

Como se recoge en 'Science', el dispositivo utiliza electrocatálisis para eliminar el exceso de glucosa del torrente sanguíneo según sea necesario.

ECHO: PERMITE LA ELIMINACIÓN SELECTIVA DE GLUCOSA

Los investigadores desarrollaron un dispositivo implantable denominado ECHO (Optimización de la Salud en Circuito Cerrado Electrocatalítico). Este dispositivo inalámbrico utiliza un catalizador de oro recubierto de platino para convertir la glucosa circulante en gluconato, que puede ser excretado por los riñones.

Conectado a un monitor continuo de glucosa a través de un teléfono inteligente, ECHO se activa automáticamente cuando el nivel de glucosa en sangre supera un umbral preestablecido, lo que permite la eliminación selectiva de glucosa sin necesidad de insulina ni medicamentos externos.

En un estudio de prueba de concepto realizado en ratones obesos con diabetes tipo 2, los investigadores informaron que la activación inalámbrica del dispositivo a baja potencia (0,75 voltios y 10 miliamperios) restableció los niveles normales de glucosa en sangre en una hora y modificó el uso de energía del cuerpo, pasando de la glucosa a la grasa.

Durante seis semanas de tratamiento, los ratones experimentaron reducciones en el peso corporal y los niveles de triglicéridos, junto con aumentos en los ácidos grasos libres circulantes y los cuerpos cetónicos.

Estos cambios se produjeron sin episodios detectables de hipoglucemia ni efectos adversos en la función fisiológica, la inflamación o el comportamiento.