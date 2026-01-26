Las alteraciones respiratorias durante el sueño son comunes en recién nacidos con espina bífida grave

Archivo - Bebé, dormir, durmiendo, dormido - FLIKR/RAHEGO - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio multicéntrico dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis y del Centro de Medicina de Michigan (Estados Unidos) revela que los problemas respiratorios durante el sueño son un problema generalizado, pero a menudo indetectable, entre bebés con espina bífida.

El trabajo, publicado en ‘Pediatrics’, plantea la posibilidad de que el tratamiento temprano pueda mejorar significativamente el desarrollo cognitivo.

El estudio se centró en recién nacidos sometidos a cirugía por mielomeningocele, la forma más grave de espina bífida. Si bien los médicos sabían que los niños mayores y los adultos con mielomeningocele suelen experimentar trastornos del sueño, esta innovadora investigación revela que los problemas de sueño comienzan mucho antes de lo que se creía y afectan a más de la mitad de los recién nacidos con esta afección.

Los hallazgos apuntan a una oportunidad importante para la intervención temprana: identificar y tratar los trastornos respiratorios del sueño en estos bebés de alto riesgo podría ser una forma eficaz de mejorar su desarrollo cognitivo.

“La gran mayoría de estos recién nacidos con problemas respiratorios habrían pasado completamente desapercibidos sin los estudios exhaustivos del sueño realizados por nuestros equipos multidisciplinarios de investigación antes del alta hospitalaria”, apunta la doctora Renée Shellhaas, profesora de Neurología David T. Blasingame en WashU Medicine y autora principal del estudio “Esta investigación demuestra cómo la combinación de la experiencia de múltiples especialidades puede identificar oportunidades cruciales, antes pasadas por alto, para mejorar los resultados de los bebés vulnerables”.

Algunos de los pacientes del estudio fueron tratados en St. Louis Children's por pediatras de WashU Medicine. El hospital brinda atención especializada a estos pacientes a través de la Clínica de Espina Bífida y ahora considera realizar pruebas de detección en bebés de alto riesgo para identificar a los recién nacidos con problemas de sueño y brindarles tratamiento temprano.

La mielomeningocele se produce cuando la columna vertebral no se forma correctamente durante el desarrollo fetal temprano, lo que provoca la exposición de la médula espinal. Afecta a aproximadamente tres de cada 10.000 bebés nacidos en Estados Unidos. La cirugía, ya sea durante el embarazo o poco después del nacimiento, mejora la motricidad y reduce otras complicaciones. Sin embargo, los pacientes presentan un alto riesgo de presentar problemas sociales y de aprendizaje a medida que crecen, y muchos experimentan dificultades con la memoria, la atención y el procesamiento de la información.

Los niños mayores que se sometieron a cirugía para reparar la mielomeningocele durante la infancia son propensos a sufrir problemas respiratorios durante el sueño, una afección conocida como trastorno respiratorio del sueño. Esto puede presentarse de diferentes formas, como la apnea obstructiva del sueño, en la que se obstruyen las vías respiratorias, o la apnea central del sueño, en la que el impulso respiratorio del cerebro es anormal. Si no se trata, el efecto acumulativo de la interrupción del sueño o los bajos niveles intermitentes de oxígeno puede provocar graves déficits de atención y función ejecutiva.

“Los trastornos respiratorios del sueño contribuyen significativamente a los problemas de conducta y probablemente también a los déficits cognitivos, pero no se han estudiado a fondo ni se han evaluado de forma rutinaria en recién nacidos”, asegura el coautor Ronald Chervin, profesor universitario Michael S. Aldrich de Medicina del Sueño en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. “Este estudio aborda una brecha crucial en nuestra comprensión de la prevalencia y la aparición de estos trastornos del sueño y la respiración, y plantea la posibilidad de intervenciones de alto impacto que podrían mejorar los resultados a largo plazo de estos niños”.

Los investigadores trabajaron con expertos de nueve centros en Estados Unidos, cada uno con grandes equipos de investigación multidisciplinarios creados específicamente para esta investigación. Esta colaboración sin precedentes reunió a expertos en neonatología, medicina del sueño, neurocirugía, obstetricia, cirugía pediátrica, psicología, neurología pediátrica y otras especialidades. A lo largo del estudio, estos equipos integrados midieron los patrones respiratorios, la actividad cerebral, la actividad muscular y el ritmo cardíaco de 173 recién nacidos sometidos a una reparación de mielomeningocele.

Más de la mitad de los bebés presentaron algún tipo de trastorno respiratorio del sueño, y los prematuros presentaron el mayor riesgo. Esto representa una oportunidad para una intervención temprana que podría beneficiar a un gran número de pacientes, dada la eficacia de los tratamientos actuales para mejorar no solo la respiración, sino también, potencialmente, la función cerebral.

El equipo de investigación continúa siguiendo a los participantes del estudio hasta los dos años de edad para evaluar su sueño y su desarrollo cognitivo y físico, lo que proporcionará datos cruciales sobre el impacto a largo plazo de la identificación temprana y el tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño.

Los investigadores plantean que los recién nacidos con mielomeningocele representan un caso de prueba para lo que ella y sus colaboradores esperan que sea un esfuerzo más amplio para diagnosticar y tratar los problemas respiratorios relacionados con el sueño en bebés de alto riesgo como una forma de proteger y mejorar su desarrollo neurológico.

“Sabemos que, en niños por lo demás sanos, los trastornos respiratorios del sueño provocan diferencias mensurables en la atención, el comportamiento y la calidad de vida”, finalizan los autores. “Para los niños con alto riesgo de problemas de sueño y discapacidades del desarrollo, este estudio identifica una intervención relativamente accesible y potencialmente eficaz que podría mejorar significativamente los resultados a largo plazo”.