Las altas temperaturas amenazan la fertilidad masculina: cómo evitarlo

Archivo - Concepto de salud sexual. - GOLIBTOLIBOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El urólogo, andrólogo y experto en salud sexual y reproductiva masculina de Next Fertility Juan Manuel Poyato Galán ha señalado que, para una buena salud reproductiva durante el verano, es aconsejable mantener una buena hidratación, que favorece la maduración espermática fisiológica, y moderar el consumo de alcohol, pues este favorece tanto la deshidratación testicular como el estrés oxidativo de los espermatozoides.

"Por supuesto, la dieta debe ser variada y refrescante, evitar deportes de contacto con riesgo de contusión escrotal y, sobre todo, aprovechar los momentos románticos que las vacaciones nos proporcionan", ha añadido el especialista de Next Fertility, desde donde han advertido de que el calor es uno de los grandes enemigos silenciosos de la fertilidad masculina.

Según han explicado los expertos, la maduración y viabilidad de los espermatozoides son extremadamente sensibles a las alteraciones térmicas. En este sentido, han apuntado que hábitos como la exposición prolongada a altas temperaturas ambientales, los baños calientes, saunas o jacuzzis pueden comprometer seriamente la calidad del semen. Asimismo, han alertado del riesgo que supone la costumbre de trabajar con el ordenador portátil apoyado directamente sobre las piernas.

A pesar de que casi la mitad de los casos de infertilidad en las parejas presentan un componente masculino, el cuidado preventivo y el diagnóstico del varón continúan en un segundo plano y, de forma histórica, el peso de los diagnósticos, los tratamientos y el desgaste emocional ha recaído casi de forma exclusiva sobre la mujer.

Frente a esta realidad, Next Fertility ha instado a un cambio de paradigma que visibilice que la fertilidad es cosa de dos. De este modo, las clínicas apuestan por un abordaje integral a través de sus unidades de Andrología especializada y sus especialistan animan a los hombres a seguir las recomendaciones de cuidado de la salud sexual y reproductiva en verano, además de perder el miedo a acudir a revisiones urológicas periódicas.

"Huyendo de posiciones sexistas que colocan a la mujer en el centro de la responsabilidad en temas de infertilidad, es momento de tomar una decisión proactiva y asumir nuestro 50 por ciento de participación como hombres. Compartir desde el principio hace más llevadero el proceso diagnóstico y dulcifica la llegada del bebé", ha afirmado Juan Manuel Poyato.