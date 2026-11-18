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MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 41 por ciento de los pacientes hospitalizados por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) vuelve a ingresar durante el seguimiento de la enfermedad y el 15 por ciento fallece en los tres meses posteriores al alta, según los primeros resultados del estudio multicéntrico ADEG-EPOC de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que en gran medida se debe a la alta carga de comorbilidades de estos pacientes, que aumenta la mortalidad y reingresos en pacientes hospitalizados.

El estudio, impulsado por el Grupo de Trabajo de EPOC y Enfermedades Respiratorias de la SEMI, y financiado con una beca competitiva de GSK internacional/Europa, se darán a conocer en detalle en el marco del 47.º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que se celebrará en Murcia del 25 al 27 de noviembre.

ADEG-EPOC es un estudio multicéntrico, observacional, prospectivo y longitudinal en el que han participado 28 hospitales españoles pertenecientes a 10 comunidades autónomas. En la investigación se han incluido 350 pacientes ingresados de forma consecutiva por exacerbación aguda de EPOC, realizando un seguimiento a los 3 y 12 meses tras el alta hospitalaria para evaluar de manera rigurosa su evolución clínica, la recurrencia de episodios agudos y el pronóstico a medio y largo plazo.

El objetivo principal del estudio ha sido caracterizar con precisión el perfil clínico y la carga de enfermedades concomitantes (o comorbilidades) de los pacientes ingresados por una exacerbación de la EPOC, así como evaluar el grado de cumplimiento real de las recomendaciones establecidas en las guías clínicas de referencia (GOLD y GesEPOC) en los servicios de hospitalización de nuestro país.

Los resultados confirman que el perfil típico del paciente hospitalizado por EPOC corresponde a un varón con una edad media de 75 años, exfumador y con una limitación grave al flujo aéreo (con un FEV1 medio del 50%). No obstante, el rasgo determinante es su elevada pluripatología sistémica.

Entre las comorbilidades más prevalentes observadas en estos pacientes destacan las siguientes: hipertensión arterial, en el 69,4% de los pacientes; alteración de los lípicos o dislipidemia, en el 53,8%; diabetes mellitus, en el 35,7%; fibrilación auricular, en el 31,3%; insuficiencia cardiaca, en el 28,7%; y trastornos de ansiedad o depresión, en el 21%.

Durante el primer año de alta, el 33,3% de estos pacientes acudió a Urgencias. Asimismo, los datos del seguimiento longitudinal reflejan una elevada fragilidad asistencial: el 15% de los pacientes habían fallecido a los tres meses del alta y el 41 % había reingresado en planta durante el primer año postalta.

"El estudio ADEG-EPOC evidencia de forma clara que la acumulación de comorbilidades constituye el factor pronóstico más determinante en la evolución desfavorable del paciente. Se ha observado una asociación directa y estadísticamente significativa entre una mayor carga comórbida y un incremento de la mortalidad al año del alta hospitalaria", expone el doctor Díaz Peromingo, ponente del estudio en el 47 Congreso de SEMI.

"El estudio pone de manifiesto que solo en torno al 40% de los pacientes se siguen adecuadamente las recomendaciones de las guías clínicas durante el episodio agudo, lo que evidencia las dificultades para aplicar estas pautas en pacientes con múltiples enfermedades y elevada complejidad clínica", explica el doctor Francisco Javier Medrano, coordinador del Grupo de Trabajo de EPOC y Enfermedades Respiratorias de la SEMI e impulsor del estudio ADEG-EPOC.

"Los internistas tenemos una visión global del paciente, su enfermedad y comorbilidades y estamos formados y habituados para proporcionar una atención más coordinada y adaptada a la realidad clínica de cada paciente", añade.

TRES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIA

Para optimizar los resultados clínicos y reducir complicaciones, la SEMI propone tres líneas de actuación prioritaria: la optimización del tratamiento con corticoides orales, que implica ajustar con rigor las dosis y la duración de los corticoides sistémicos para evitar descompensaciones metabólicas e hiperglucemias secundarias durante el ingreso, sistematizar la profilaxis tromboembólica adaptada al riesgo del paciente ingresado siguiendo la escala PRETEMED; y apoyarse en herramientas digitales, esto es, implantar sistemas informatizados de soporte a la decisión clínica integrados directamente en la historia clínica electrónica hospitalaria.

Asimismo, tras los hallazgos de ADEG-EPOC, la investigación debe orientarse hacia la personalización del tratamiento y la validación predictiva de escalas pronósticas (como CODEX, BODEX o Charlson ajustado).