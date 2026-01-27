Alopurinol: el medicamento para la gota que también reduce ataques cardíacos y derrames cerebrales

Archivo - Pastilla triturada, aplastada. - ANILAKKUS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alopurinol es uno de los medicamentos más prescritos en el mundo para pacientes con gota. Millones de personas lo toman cada día para controlar los niveles de urato en sangre, aliviar el dolor articular intenso y prevenir ataques incapacitantes. Pero durante años, los médicos solo conocían la mitad de la historia sobre lo que este medicamento realmente hace en el cuerpo.

Investigadores de la Universidad de Nottingham acaban de publicar un hallazgo que podría cambiar la forma en que se prescribe este medicamento en todo el mundo. Han descubierto que el alopurinol no solo controla la gota, sino que también protege contra dos de las enfermedades más mortales: infarto y accidente cerebrovascular. Un beneficio que la mayoría de pacientes desconoce.

¿CÓMO DESCUBRIERON QUE EL ALOPURINOL PROTEGE EL CORAZÓN?

Un nuevo estudio innovador, dirigido por expertos de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), ha descubierto que un grupo de medicamentos utilizados para tratar la gota también pueden reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular en personas con gota.

La nueva investigación, publicada en 'JAMA Internal Medicine', demuestra que el tratamiento de la gota para controlar los niveles de urato en sangre también previene infartos y accidentes cerebrovasculares. El estudio está dirigido por el profesor Abhishek, de la Facultad de Medicina de la Universidad, junto con colaboradores de la Universidad de Keele y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (ambas de Reino Unido), la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y la Universidad Politécnica de Marche (Italia).

¿QUÉ ES LA GOTA?

La gota es una forma común de artritis que se caracteriza por altos niveles de urato en sangre y la acumulación de cristales de urato en las articulaciones. Provoca brotes repentinos de dolor articular intenso e inflamación. Afecta a uno de cada 40 adultos en el Reino Unido y la UE y se asocia con un mayor riesgo cardiovascular. Comprimidos como el alopurinol, tomados en la dosis adecuada, reducen los niveles de urato en sangre y disuelven los depósitos de cristales de urato.

Las personas con gota que alcanzan niveles de urato sérico inferiores a 360 micromol/L (6 mg/dL) con medicamentos reductores de urato, como el alopurinol, experimentan menos ataques de gota, pero se sabe poco sobre si esto también reduciría el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

En este nuevo estudio, el equipo se propuso descubrir si alcanzar un nivel objetivo de urato sérico inferior a 360 micromol/L (6 mg/dL) con medicamentos reductores de urato, principalmente alopurinol, también reduciría el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular en personas con gota.

El profesor Abhishek subraya: "Las personas con gota tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades como cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Este es el primer estudio que revela que medicamentos como el alopurinol, utilizados para tratar la gota, reducen el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular si se toman en la dosis adecuada. La dosis adecuada varía de una persona a otra y es la que reduce el nivel de urato en sangre por debajo de 360 micromol/L (6 mg/dL)".

El equipo realizó un amplio estudio utilizando datos de atención primaria del Clinical Practice Research Datalink Aurum, vinculados a registros hospitalarios y de mortalidad desde enero de 2007 hasta marzo de 2021. Los pacientes tenían 18 años o más, habían sido diagnosticados con gota y presentaban una concentración sérica de gota pretratamiento superior a 360 micromol/L (6 mg/dL). Utilizaron un marco de ensayo clínico simulado, en el que se analizan los datos sanitarios recopilados rutinariamente. Esto es más rápido que los ensayos clínicos tradicionales, que son costosos y requieren tiempo.

LO QUE LOS PACIENTES CON GOTA NECESITAN SABER AHORA

Los pacientes fueron asignados al grupo de tratamiento de reducción de urato (ULT) de tratamiento para alcanzar el objetivo (T2T) o al grupo de ULT no T2T si lograron o no un nivel de urato sérico inferior a 360 micromol/L (6 mg/dL) dentro de los 12 meses posteriores a su primer tratamiento con un fármaco para reducir el urato.

El equipo analizó si se produjo un evento cardiovascular adverso importante (es decir, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o muerte debido a enfermedad cardiovascular) dentro de los cinco años posteriores a la primera prescripción de un fármaco para reducir los niveles de urato.

De los casi 110.000 pacientes incluidos, los del grupo T2T ULT presentaron una mayor supervivencia a cinco años y un menor riesgo de un evento cardiovascular adverso mayor que los del grupo sin T2T ULT. Se observó una mayor asociación entre las personas con alto y muy alto riesgo cardiovascular que entre aquellas con riesgo moderado. Los pacientes que alcanzaron un objetivo de urato sérico inferior a 300 micromol/L (5 mg/dL) presentaron una mayor reducción del riesgo. Los pacientes del grupo T2T ULT presentaron menos brotes de gota.

Los resultados de nuestro estudio son muy positivos y demuestran que los pacientes con gota a quienes se les recetaron fármacos reductores de urato y alcanzaron niveles séricos de urato inferiores a 360 micromol/L (6 mg/dL) en 12 meses, presentaron un riesgo mucho menor de infarto o ictus en los cinco años siguientes. Investigaciones previas realizadas en Nottingham demostraron que el tratamiento reductor de urato dirigido a la meta previene los brotes de gota. Este estudio ofrece el beneficio adicional de reducir el riesgo de infarto, ictus y muerte por estas enfermedades, afirmó el profesor Abhishek.