La alineación del cristalino condiciona la colocación de la lente intraocular en cirugía de cataratas, y sus resultados

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alineación del cristalino condiciona la colocación de la lente intraocular en la cirugía de cataratas y, por tanto, los resultados visuales del paciente, según un estudio realizado por profesionales de Miranza Madrid que aporta evidencia en población intervenida mediante cirugía asistida por láser de femtosegundo (FLACS), un láser que emite pulsos de luz extremadamente breves, logrando una gran precisión sin dañar los tejidos adyacentes.

La investigación ha sido dirigida por el doctor Félix González, director médico de Miranza Madrid y ha analizado exclusivamente en pacientes caucásicos, concretamente 125 pacientes, intervenidos mediante FLACS, un aspecto diferencial frente a investigaciones previas realizadas en población asiática.

"El cristalino humano no está perfectamente alineado con el eje visual, sino que presenta una ligera inclinación y descentramiento, generalmente hacia el lado temporal (hacia la sien). Lo que demuestra el estudio es que esta posición inicial condiciona, en gran medida, cómo se va a situar la lente intraocular tras la cirugía, influyendo, potencialmente, en el resultado visual final", explica el doctor Félix González.

"Las diferencias biométricas entre etnias hacen que esos resultados no sean completamente extrapolables", matiza el investigador principal. Además, el uso del láser de femtosegundo "aporta una mayor precisión y reproducibilidad quirúrgica, lo que refuerza la solidez de los datos obtenidos".

Mediante el uso de tomografía de coherencia óptica (OCT) de segmento anterior de última generación (CASIA2 AS-OCT), los investigadores han medido la inclinación y el descentramiento del cristalino antes de la cirugía y los han comparado con la posición de la IOL un mes después de la intervención.

La OCT es una prueba diagnóstica oftalmológica no invasiva que usa luz infrarroja para crear imágenes transversales de alta resolución de las estructuras oculares. Los resultados muestran que la inclinación media del cristalino preoperatorio (5,20°) se mantiene prácticamente igual en la lente intraocular implantada (5,08°), con un ligero aumento del descentramiento. Esta correlación confirma que es posible anticipar el comportamiento de la lente antes de operar.

"Esto es especialmente relevante cuando hablamos de lentes avanzadas, como las multifocales difractivas, cuyo rendimiento puede verse comprometido en ojos con una inclinación o descentramiento elevados", destaca González.

HACIA UNA CIRUGÍA DE CATARATAS CADA VEZ MÁS PERSONALIZADA

El estudio también ha identificado la influencia de factores anatómicos como la longitud axial del ojo y la edad del paciente. Los ojos más largos, típicamente miopes, presentan menor inclinación del cristalino, mientras que el envejecimiento y el engrosamiento progresivo del cristalino influyen en su descentramiento.

"La cirugía de cataratas es una cirugía refractiva. (... )No solo eliminamos la catarata, sino que buscamos reducir la dependencia de gafas hasta donde la anatomía ocular y la tecnología lo permiten. Estudios como este nos ayudan a avanzar en esa dirección", explica.

Según el doctor, integrar la evaluación de la inclinación y el descentramiento del cristalino en el estudio preoperatorio permite seleccionar la lente intraocular más adecuada para cada paciente y ajustar mejor las expectativas. "Cuantos más datos objetivos tengamos y mejor conozcamos el comportamiento de las lentes, mayor será nuestra capacidad de personalizar la cirugía", sostiene.

Entre las líneas futuras de investigación, el equipo de Miranza Madrid prevé analizar cómo se comportan distintos diseños de lentes intraoculares en función de estos parámetros y evaluar su impacto en la calidad visual y la satisfacción del paciente. "A medida que estos parámetros se integren en la práctica clínica habitual, es razonable pensar que acabarán incorporándose también a las fórmulas de cálculo de lentes, mejorando aún más la precisión refractiva", concluye.