Los alimentos ultraprocesados impulsan los atracones

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad de Michigan (EEUU), basado en el análisis de más de cuatro décadas de investigación, subraya el papel central de los alimentos ultraprocesados en los episodios de atracones.

Para los investigadores del estudio, publicado en 'International Journal of Eating Disorders', comprender este patrón es fundamental, ya que podría cambiar la manera en que clínicos, familias y responsables de políticas públicas abordan la prevención y el tratamiento.

Así, la investigación señala que los episodios de comer en exceso involucran alimentos altamente procesados. En la revisión de 41 estudios publicados entre 1973 y 2023, alrededor del 70 por ciento de los alimentos reportados durante esos episodios fueron altamente procesados, mientras que los alimentos mínimamente procesados representaron solo cerca del 15 por ciento. De este modo, los alimentos altamente procesados predominaron en los episodios de atracones independientemente del país de origen o la década de publicación.

Los investigadores destacan que los alimentos que más se consumen en episodios de comer en exceso suelen ser productos ultraprocesados, "diseñados para resultar especialmente gratificantes". Entre ellos: pastel, helado, galletas, chocolate, pan dulce, pizza y patatas fritas.

"Por lo general, son alimentos altamente procesados y formulados con combinaciones de ingredientes, como carbohidratos refinados y grasas, que los hacen especialmente gratificantes y fáciles de consumir en exceso", sostienen.

Los autores también subrayan que el comer en exceso no empezó a aparecer en la literatura científica hasta la década de 1970, aproximadamente cuando los alimentos ultraprocesados se volvieron cada vez más dominantes en el entorno alimentario.

El estudio resalta un punto ciego importante en la investigación sobre trastornos alimentarios. Durante décadas, el comer en exceso se ha estudiado principalmente como un problema psicológico o conductual, con mucha menos atención a los propios alimentos. Los hallazgos sugieren que la naturaleza de los alimentos consumidos podría ser una pieza importante del rompecabezas, sobre todo en entornos donde los alimentos altamente procesados están ampliamente disponibles.

"Basándonos en los resultados, identificamos una necesidad imperiosa de contar con prácticas de información alimentaria más claras y estandarizadas para mejorar la capacidad del sector de estudiar la contribución de los alimentos altamente procesados a los atracones, especialmente a medida que el suministro mundial de alimentos está cada vez más dominado por estos productos", concluyen los autores.