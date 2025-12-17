La Alianza por el Sueño pide posicionar al descanso como "merece" dentro de la agenda de salud pública - ALIANZA POR EL SUEÑO

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo Social de la Alianza por el Sueño, el doctor Gonzalo Pin, ha pedido que el sueño reciba la atención y el reconocimiento "que merece" dentro de la agenda de salud pública, al considerar que dormir bien no debe considerarse un lujo, sino una necesidad biológica que permite al cuerpo y a la mente reiniciarse diariamente y recuperar sus funciones vitales.

"Este compromiso cobra en la población infantojuvenil donde la mala calidad del sueño impacta directamente en la atención, el aprendizaje, la regulación emocional y la conducta, además de aumentar el riesgo de problemas de salud a corto y largo plazo. Por ello, nuestra responsabilidad pasa por seguir trabajando para que el sueño reciba la atención y el reconocimiento que merece dentro de la agenda de salud pública", ha expresado Pin durante la reunión anual de la Alianza.

Es por ello por lo que la organización ha centrado sus esfuerzos de este año en generar conciencia en la sociedad y posicionar el sueño en la agenda pública, para convertirlo en un nuevo "signo vital" integrado en la práctica de la salud, una "responsabilidad compartida" entre profesionales sanitarios, instituciones, empresas y diversos entornos sociales.

"Nos une un mismo propósito: que dormir bien no sea un privilegio, sino un derecho para todos. Que cada persona en España pueda vivir mejor porque también duerme mejor", ha expresado el coordinador del Grupo Sanitario de la Alianza por el Sueño y presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES), el doctor Carlos Egea.

Durante el encuentro se ha presentado una hoja de ruta a seguir por parta de la Alianza por el Sueño para 2026, que estará marcado por la "transformación" de la cultura sanitaria y social del sueño, para lo que buscarán llevar a cabo nuevas líneas de acción basadas en transformar la conciencia sobre el sueño en resultados tangibles, impulsar iniciativas sostenibles y lograr que el cuidado del sueño forme parte estructural de la vida, la salud y las políticas públicas españolas.

Entre las iniciativas planteadas se encuentran la elaboración de un curso teórico sobre el sueño que cuente con certificación universitaria; el desarrollo de una formación sanitaria práctica en Atención Primaria; la creación del sello 'Sueño Saludable' para empresas, escuelas y municipios comprometidos con políticas que favorecen el cuidado del sueño.

Del mismo modo, se ha propuesto diseñar un Protocolo de Vigilancia de la Salud en trabajadores a turnos; desarrollar recursos informativos específicos para embarazo, posparto, perimenopausia y menopausia, en colaboración con la especialidad de ginecología; o de realizar formaciones sobre sueño en el entorno escolar.

"Nuestro objetivo se fundamenta en que el sueño ocupe el lugar que merece en las conversaciones públicas, en la planificación sanitaria y en las decisiones empresariales, contribuyendo a que España se sitúe entre los países de referencia en políticas de descanso saludable", ha afirmado la coordinadora de Grupo de Economía y Empresa de la Alianza por el Sueño e investigadora y coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el Hospital de Castellón, la doctora Carmen Bellido.

Para lograrlo, ha insistido en la necesidad de construir un entorno en el que cuidar el sueño "sea tan natural como cuidar la alimentación o la actividad física", de forma que cada persona pueda desarrollar su vida con más equilibrio, salud y oportunidades.