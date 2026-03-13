Por qué algunos recién nacidos enferman por E. coli y otros no: la pista está en los anticuerpos que heredan de su madre

Archivo - Madre embarazada y su hijo en casa. - NATALIADERIABINA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio multicéntrico dirigido por investigadores del Cincinnati Children's de Estados Unidos arroja nueva luz sorprendente sobre por qué algunos recién nacidos enferman gravemente poruna infección por Escherichia coli, pero otros no. Resulta que la mayoría de los bebés son inmunes debido a los anticuerpos que combaten los gérmenes que reciben de sus madres.

El estudio, publicado en 'Nature', profundizó en el análisis de por qué solo algunos bebés desarrollan infecciones graves por bacterias comunes.

La E. coli es una bacteria común que habita en los intestinos de casi todas las personas y es una de las principales causas de infecciones graves en recién nacidos. La investigación reveló que los bebés que enfermaron más gravemente por infecciones por E. coli también presentaron niveles significativamente más bajos de anticuerpos antigérmenes transferidos por sus madres.

"Nuestros hallazgos proporcionan una pieza clave que faltaba en este rompecabezas: los anticuerpos estimulados por la presencia de estas bacterias comunes en nuestros intestinos nos protegen contra las infecciones. En el embarazo, la transferencia natural de estos anticuerpos que combaten los gérmenes de las madres a los bebés en el útero protege a la gran mayoría contra la infección. En la rara situación en que estos anticuerpos son bajos en las madres o se transfieren de manera ineficiente, los bebés tienen un riesgo mucho mayor de infección", expone el autor principal Sing Sing Way, un experto en cómo cambia el sistema inmunológico en las futuras madres y los bebés en la División de Enfermedades Infecciosas en Cincinnati Children's.

Los científicos saben desde hace mucho tiempo que los recién nacidos son naturalmente más vulnerables a las infecciones, en gran parte porque sus sistemas inmunológicos no han tenido tiempo de madurar completamente. Los pediatras también saben que la E. coli es una de las causas más comunes de infección en bebés. Sin embargo, curiosamente, a pesar de que casi todos los bebés están expuestos a la E. coli poco después del nacimiento, la infección grave solo se presenta en aproximadamente 1 de cada 1.000 nacidos vivos. Esta discrepancia motivó al equipo de investigación a investigar por qué el número de bebés con enfermedades graves no era aún mayor.

Para realizar el estudio, los investigadores recuperaron muestras de sangre seca, recolectadas para el cribado neonatal de rutina, de 100 bebés que finalmente desarrollaron una infección por E. coli. Compararon los niveles de anticuerpos encontrados en esas muestras con los de cientos de otros bebés que no desarrollaron la infección.

El análisis reveló que los anticuerpos dirigidos contra E. coli se redujeron de forma constante en los bebés infectados. Dado que E. coli puede presentar una gran variabilidad, se utilizó un panel de cepas aisladas de bebés infectados para evaluar los niveles de estos anticuerpos que combaten los gérmenes.

Los ratones utilizados en investigación suelen criarse deliberadamente sin exposición a gérmenes potenciales, como la E. coli, y por lo tanto carecen de estos anticuerpos que los combaten. Utilizando estos ratones, el equipo de investigación descubrió que la introducción de una cepa probiótica de E. coli, llamada Nissle 1917, en ratones antes del embarazo estimula la producción de anticuerpos protectores que protegen eficazmente a los ratones recién nacidos contra la infección. Este probiótico está ampliamente disponible para uso humano en Europa, Asia y Australia bajo el nombre comercial de Mutaflor.

"Para comprender la protección se necesitan ambos tipos de evidencia: la que podemos evaluar a partir de muestras de bebés humanos que desarrollan la infección de forma natural y la que podemos probar provocando la infección experimentalmente", informa el coautor Mark Schembri del Instituto de Biociencia Molecular de la Universidad de Queensland (Australia).

"Al combinar estratégicamente muestras de cribado de recién nacidos humanos del mundo real con modelos de infección cuidadosamente diseñados, podemos empezar a identificar qué dianas de anticuerpos son las más importantes y cómo se podría lograr una protección más amplia", señala.

De cara al futuro, los coautores dicen que planean desarrollar una prueba de detección para identificar a los recién nacidos con mayor riesgo de infección grave por E. coli y, eventualmente, un probiótico seguro para las madres que podría fortalecer su propia inmunidad así como la inmunidad transferida a sus bebés.