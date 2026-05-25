Algunos pacientes con cáncer de recto pueden evitar la cirugía sin comprometer el control del tumor

Un equipo médico multidisciplinar de oncólogos médicos, radioterápicos y cirujano general y digestivo del CCUN llevan a cabo el seguimiento de los pacientes del programa Watch and Wait. - CCUN

PAMPLONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Cancer Center Clínica Universidad de Navarra ha tratado ya a medio centenar de pacientes con el programa Watch and Wait, una estrategia de manejo no operatorio con preservación de órgano basado en el seguimiento estrecho tras una buena respuesta a radio y quimioterapia.

El programa Watch and Wait ha demostrado la posibilidad de abordar el cáncer de recto sin intervención quirúrgica, incluso en casos inicialmente avanzados. El Área de Cáncer Gastrointestinal del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) ha tratado ya a medio centenar de pacientes con este método con buenos resultados oncológicos a largo plazo, ha informado en una nota.

Este protocolo se basa en evitar la cirugía en pacientes cuyos tumores responden al tratamiento neoadyuvante con radioterapia y quimioterapia previas. Como explica el doctor Jorge Arredondo, responsable del Área de Cáncer Gastrointestinal del CCUN, "el abordaje del cáncer de recto ha cambiado mucho en las últimas décadas y uno de estos cambios es la posibilidad del manejo no operatorio de este tumor". "En determinados pacientes, que tengan además una localización específica del tumor, la respuesta a la radio y quimioterapia puede ser tan buena que permite evitar una cirugía invasiva y sus posibles secuelas, manteniendo la seguridad oncológica. Es un ejemplo más de cómo avanzamos hacia tratamientos cada vez más personalizados", indica.

Ocasionalmente, la cirugía puede llevar asociados efectos secundarios graves, como el riesgo de una colostomía definitiva y problemas funcionales posteriores de incontinencia, disfunción evacuatoria o disfunción sexual. Por ello, han explicado, evitar pasar por quirófano significa preservar el órgano y, por tanto, la función intestinal; y favorecer una mejor calidad de vida, "lo que tiene un impacto directo en el día a día de los pacientes e incide positivamente en su bienestar físico e, incluso, emocional".

"La clave está en una correcta selección del paciente candidato a entrar en el programa, que tenga una biología tumoral favorable, y en el plan de seguimiento. Durante los dos primeros años vigilamos al paciente con una serie de pruebas periódicas, primero cada tres meses y luego ya anuales", apunta el doctor Carlos Pastor, cirujano del Área. En torno a un 20% de los pacientes, aproximadamente, pueden no responder al tratamiento o presentar un recrecimiento del tumor. "Sin embargo, gracias a ese seguimiento intensivo, puede realizarse una detección precoz del recrecimiento que permita una cirugía de rescate con los mejores resultados posibles", añade.

TUMOR MÁS COMÚN EN ESPAÑA

El cáncer de colon y recto, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), es el tumor más diagnosticado en España, tanto en hombres como en mujeres, con más de 44.000 casos nuevos en 2025. Este incremento en la incidencia plantea un reto para el abordaje de esta patología e impulsa la necesidad de personalizar los tratamientos y desarrollar técnicas menos invasivas.

Sin embargo, los avances logrados, tanto en los programas de cribado y detección precoz como en los tratamientos, han permitido reducir progresivamente la mortalidad. Entre 2004 y 2022, la tasa de defunciones ajustada por edad ha pasado de 37,9 a 30,4 casos por cada 100.000 personas/año, lo que supone un descenso anual del 1,2%, según la SEOM.