¿Por qué algunos niños tienen tantas dificultades con las matemáticas? Un estudio analiza qué hay tras la discalculia

Archivo - Niño estudiando haciendo deberes de matemáticas - ALINA BUZUNOVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Algunos niños presentan una afección que les dificulta persistentemente la resolución de problemas matemáticos (discalculia del desarrollo), pero aún se desconocen los detalles conductuales y mecanísticos de esta afección, cuestión que ha centrado una nueva investigación de la Universidad de Standford (Estados Unidos).

Según publica el investigador de la citada universidad, Oliver Lasnick en 'Jneurosci', se trató de profundizar en la comprensión de esta afección al explorar el uso de estrategias de resolución de problemas y la actividad cerebral en niños con discalculia del desarrollo.

LOS NIÑOS CON DISCALCULIA SON MENOS EFICIENTES AL RESOLVER PROBLEMAS

En concreto, en una muestra de 68 niños de entre 8 y 10 años, los investigadores descubrieron que los niños con discalculia del desarrollo eran menos eficientes que otros niños al utilizar diversas estrategias para resolver problemas matemáticos. Estos niños tardaban más en cambiar de estrategia, eran menos sensibles a los cambios en la dificultad de los problemas y no mejoraban con el tiempo en la selección de las estrategias óptimas.

La actividad en un sistema cerebral era distinguible entre los niños con discalculia del desarrollo y los niños con mayor dominio de las estrategias matemáticas. Esta actividad incluso podía predecir la capacidad de los niños para contar y cambiar entre estrategias de resolución de problemas matemáticos.

Según los investigadores, este trabajo demuestra que las dificultades persistentes en la infancia para utilizar estrategias de resolución de problemas y controlar la atención, el pensamiento y la memoria pueden conducir a la aparición de la discalculia del desarrollo, e indica una alteración de la actividad cerebral que podría impulsar estos comportamientos característicos.

"Es importante destacar que este estudio también subraya la variabilidad individual observada en la discalculia, lo que demuestra aún más que el trastorno refleja una disfunción cognitiva y neuronal en múltiples procesos", señala Lasnick.