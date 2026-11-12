¿Por qué algunas personas con Parkinson sufren alucinaciones? Un estudio apunta a las ondas cerebrales

Archivo - Párkinson - FG TRADE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ondas cerebrales lentas, típicamente asociadas con el sueño profundo o un estado similar al sueño, son más frecuentes durante la vigilia en pacientes con enfermedad de Parkinson y se correlacionan con síntomas como alucinaciones y deterioro cognitivo, según muestra un nuevo estudio de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza).

Los hallazgos, publicados en 'Science Traslacional Medicine' arrojan luz sobre el vínculo entre las ondas cerebrales, la somnolencia diurna y las características principales de la enfermedad de Parkinson, un tema importante en la investigación neurodegenerativa. Las ondas lentas suelen aparecer en personas sanas durante el sueño, aunque a veces pueden manifestarse brevemente durante la vigilia, en momentos de divagación mental o somnolencia diurna.

LAS ONDAS PROPIAS DEL SUEÑO TAMBIÉN APARECEN DURANTE LA VIGILIA

La investigación muestra que las ondas lentas se alteran durante el sueño en pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, quienes tienden a experimentar una peor calidad del sueño y somnolencia diurna excesiva. Sin embargo, aún se desconoce si los pacientes con enfermedad de Parkinson también presentan patrones inusuales en las ondas lentas similares al sueño que pueden aparecer durante el día.

Para obtener información al respecto, los investigadores realizaron electroencefalografía para registrar la actividad cerebral en 84 pacientes con enfermedad de Parkinson y 30 participantes ancianos sanos.

LAS ALTERACIONES SE RELACIONAN CON ALUCINACIONES

Observaron que los pacientes presentaban mayor somnolencia diurna y mostraban un mayor número de ondas lentas similares al sueño por minuto que el grupo de control.

Además, la amplitud de las ondas era mayor en los pacientes con enfermedad de Parkinson que experimentaban alucinaciones leves, y también se correlacionaba con una función cognitiva más deficiente, medida con un sistema de puntuación clínica.

"Futuros estudios deberían investigar si las alteraciones [de las ondas lentas similares al sueño] ya están presentes en una etapa prodrómica de la [enfermedad de Parkinson]", escriben los investigadores, añadiendo que los patrones de ondas lentas podrían ofrecer una forma de identificar a las personas en riesgo de padecer esta afección.