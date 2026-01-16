¿Por qué algunas personas desarrollan hipertensión aunque tengan un peso normal?

Archivo - Tensión arterial, hipertensión - STOCKVISUAL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

No toda la grasa es igual. Mientras que la mayoría conocemos la grasa que se acumula y nos preocupa, hay un tipo especial que actúa casi como un “músculo secreto” dentro de nuestro cuerpo, ayudando a quemar energía y mantenernos sanos. Sin embargo, esta grasa silenciosa hace mucho más de lo que imaginamos: influye directamente en la presión arterial y en la salud de nuestros vasos sanguíneos.

CUANDO LA GRASA “BUENA” CONTROLA TU CORAZÓN SIN QUE LO NOTES

La grasa beige termogénica (un tipo de tejido adiposo, distinto de la grasa blanca, que ayuda al cuerpo a quemar energía) moldea directamente el control de la presión arterial, según ha observado un trabajo de la Universidad Rockefeller (Estados Unidos).

Estos resultados, publicados en 'Science', revelan un mecanismo previamente desconocido que impulsa la presión arterial alta y apuntan hacia terapias más precisas que se dirigen a la comunicación entre la grasa y los vasos sanguíneos.

La obesidad causa hipertensión. La hipertensión causa enfermedades cardiovasculares. Y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Si bien el vínculo entre la grasa y la hipertensión arterial es claramente central en esta cadena mortal, su base biológica permaneció incierta durante mucho tiempo.

Este nuevo trabajo se basa en la evidencia clínica de que las personas con grasa parda tienen menores probabilidades de hipertensión.

Para analizar esta cuestión, los investigadores crearon modelos de ratón que no pueden formar grasa beige (el depósito de grasa termogénica en ratones que más se asemeja a la grasa parda humana adulta) para observar qué sucede cuando se pierde este tejido. Encontraron que la pérdida de grasa beige aumenta la sensibilidad de los vasos sanguíneos a una de las hormonas vasoconstrictoras más importantes y que el bloqueo de una enzima involucrada en el endurecimiento de los vasos y la interrupción de la señalización normal puede restaurar la función vascular saludable en ratones.

"Sabemos desde hace mucho tiempo que la obesidad aumenta el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, pero nunca se ha comprendido completamente la biología subyacente", comenta Paul Cohen, director del Laboratorio de Metabolismo Molecular Weslie R. y William H. Janeway de la Universidad de Universidad Rockefeller.

"Ahora sabemos que no es solo la grasa en sí, sino el tipo de grasa -en este caso, la grasa beige- la que influye en el funcionamiento de la vasculatura y regula la presión arterial de todo el cuerpo".

EL SECRETO OCULTO EN LA GRASA BEIGE

Cohen y sus colaboradores eran muy conscientes de que la grasa parda albergaba pistas sobre el misterio de la hipertensión. Presente en recién nacidos, animales y algunos adultos (normalmente alrededor del cuello y los hombros), la grasa parda quema energía y genera calor, a diferencia de su pariente más conocido, la grasa blanca, que almacena calorías.

Estudios previos de laboratorio habían demostrado que las personas con más grasa parda tienen una probabilidad significativamente menor de padecer hipertensión y otros trastornos cardiometabólicos. Sin embargo, estos datos de pacientes solo permitían establecer una correlación. Demostrar la causalidad y descubrir el mecanismo implicado requeriría experimentos controlados en el laboratorio.

"Sabíamos que había un vínculo entre el tejido adiposo termogénico (grasa parda) y la hipertensión, pero no entendíamos el mecanismo por el cual se producía", apunta Mascha Koenen, investigadora postdoctoral en el laboratorio de Cohen.

Así pues, el equipo diseñó modelos de ratón sanos en todos los aspectos excepto en uno: una pérdida completa de la identidad de la grasa beige, la contraparte murina de la grasa parda inducible observada en humanos adultos. Al eliminar el gen Prdm16 específicamente en las células grasas, los investigadores eliminaron selectivamente la identidad de la grasa beige en ratones por lo demás sanos, aislando la variable de la grasa beige de factores de confusión, como la obesidad o la inflamación. "No queríamos que el modelo fuera análogo a un individuo obeso frente a uno delgado", explica Koenen. "Queríamos que la única diferencia radicara en si las células grasas del ratón eran blancas o beige. De esta manera, los ratones modificados representan a un individuo sano que, casualmente, carece de grasa parda".

Fue un cambio aparentemente menor con un impacto enorme. La grasa que envuelve los vasos sanguíneos de estos ratones modificados comenzó a expresar los marcadores de la grasa blanca, incluyendo el angiotensinógeno, precursor de una hormona importante que aumenta la presión arterial. Los ratones presentaron presión arterial y presión arterial media elevadas, y el análisis de tejido reveló que se había comenzado a acumular tejido fibroso y rígido alrededor de los vasos. Y cuando el equipo analizó las arterias de estos animales, descubrió que los vasos habían desarrollado una notable hipersensibilidad a la angiotensina II, una de las señales de presión arterial más potentes del cuerpo.

Además, la secuenciación de ARN de un solo núcleo reveló que, en ausencia de grasa beige, las células vasculares habían activado un programa genético que promueve la rigidez del tejido fibroso, lo que reduce la flexibilidad de los vasos sanguíneos, obliga al corazón a bombear con más fuerza y aumenta la presión arterial. Para identificar la señal responsable de estos cambios, el equipo analizó mediadores secretados por células grasas deficientes en grasa beige y descubrió que la transferencia de este fluido a las células vasculares por sí sola podía activar los genes que promueven el tejido fibroso.

Con la ayuda de amplios conjuntos de datos de expresión génica y proteica, los investigadores identificaron una enzima secretada por estos adipocitos, la QSOX1, que se ha vinculado a la remodelación tisular en el cáncer. Descubrieron que la grasa beige normalmente mantiene desactivada la QSOX1, pero cuando se pierde la identidad beige, la enzima se sobreproduce, lo que desencadena una serie de eventos que conducen a la hipertensión. Finalmente, para confirmar que la QSOX1 era la causante, el equipo diseñó ratones sin Prdm16 ni Qsox1 . Estos ratones, como se predijo, no presentaban grasa beige ni hipertensión.

En conjunto, los datos revelan un eje de señalización independiente de la obesidad, en el que la pérdida de la identidad de la grasa beige libera QSOX1, lo que desencadena una remodelación vascular perjudicial y eleva la presión arterial. Los investigadores también informan que, en grandes cohortes clínicas, las personas portadoras de mutaciones en PRDM16 (el mismo gen cuya pérdida activa QSOX1 en ratones) presentan presión arterial más alta, lo que indica que sus observaciones de grasa beige e hipertensión en ratones son fácilmente trasladables a humanos.

El estudio representa un triunfo para una metodología científica conocida como "traducción inversa", a menudo empleada por médicos-científicos como Cohen. En este caso, Cohen, quien atiende a pacientes en el Memorial Sloan Kettering, utilizó modelos murinos en el laboratorio para explicar un fenómeno desconcertante que se manifiesta en sus pacientes humanos. Este ciclo iterativo entre la biología humana y la experimentación mecanicista descubrió un nuevo punto de acceso molecular para comprender, y potencialmente tratar, la hipertensión.

Los hallazgos aquí respaldan la misión general del laboratorio Cohen de descubrir los mecanismos celulares y moleculares mediante los cuales la obesidad desencadena enfermedades posteriores, ofreciendo una nueva explicación mecanicista para una afección asociada a la obesidad.

Estos resultados podrían abrir nuevas vías para trabajos futuros, desde examinar cómo QSOX1 remodela el andamiaje que rodea los vasos sanguíneos e identificar qué partes del receptor de angiotensina puede alterar, hasta explorar cómo las diferencias en la grasa que rodea la vasculatura influyen en dónde es más probable que se desarrolle la enfermedad.

Los resultados también plantean la posibilidad de futuros enfoques terapéuticos para la hipertensión, incluyendo la posibilidad de actuar sobre QSOX1. "Cuanto más sepamos sobre estos vínculos moleculares, más podremos avanzar hacia un mundo donde podamos recomendar terapias dirigidas según las características médicas y moleculares de cada individuo", finaliza Cohen.