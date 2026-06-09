Alexandra Henríquez, ginecóloga: "una mala gestión de las emociones puede debilitar el sistema inmune"

Archivo - Mujer cansada con una taza de café. - MIXETTO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EDIZIONES) -

Dice la ginecóloga Alexandra Henríquez (@dra.alexandra.henriquez), especialista en senología y patología mamaria y en oncología ginecológica, que se queda muchas veces sin respuesta cuando son muchas las pacientes que le preguntan en consulta por qué a ellas les ha tocado el cáncer de mama, si se cuidan hacen deporte, y mantienen una vida muy sana.

"Muchos son los motivos que pueden influir en su aparición, no hay solo uno, porque aunque tengamos un gen heredado que nos predisponga a ello debe haber algo más que desencadene la enfermedad. Una causa raíz que encienda la chispa para que empiece el proceso. No es todo casual", afirma en 'Ser mujer. Todo sobre la salud ginecológica para desterrar mitos y miedos' (Espasa), su último libro y motivo por el que nos concede esta entrevista a Europa Press Salud Infosalus.

Celebra en este contexto que la Ciencia avanza y cada vez más tenemos tratamientos más selectivos frente a las células tumorales, menos radiaciones ionizantes para tratar os lechos tumorales, más cirugías conservadoras que preservan el seno de manera más estética y que cada vez se diagnostican más tumores en etapas iniciales con mejores pronósticos gracias a las pruebas radiológicas.

Hablamos con la también miembro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM) de la prevención, señalando que hay formas de evitar al máximo su desarrollo. "Es muy importante el estilo de vida, y hay que anticiparnos a la enfermedad, seguir una alimentación sobre todo antinflamatoria, fortalecer nuestro sistema inmune, realizar ejercicio, respirar al aire libre, deporte con amigos, y no dejar que aumente la grasa y hacer ejercicio de fuerza, aparte de huir totalmente de los ultraprocesados", defiende.

Precisamente aquí destaca que en la etapa de la menopausia el índice de cáncer de mama aumenta cuanta más cantidad de grasa haya dado que hay un mayor estímulo estrogénico. "Además, esa grasa favorece la resistencia a la insulina, el gran enemigo de todo cáncer porque se acompaña de factores de crecimiento y favorece la proliferación; por eso también es fundamental el no comer de más, además ,porque esa energía que no consumes se acumula en forma de grasa y de resistencia a la insulina", sostiene.

LAS 6 PRINCIPALES VÍAS PARA PREVENIR EL CÁNCER DE MAMA

Así, especifica en seis las medidas enfocadas a mejorar la calidad de vida y mantener a raya las células alteradas, para potenciar un buen escudo protector:

1.Evitar lo que pueda provocarnos mutaciones en el ADN: huir del alcohol, del tabaco, intentar llevar una alimentación más ecológica, que huya de los ultraprocesados.

2.Fortalecer el sistema inmune: Todo lo que ayude a la reparación celular y al mantenimiento del organismo favorecerá el refuerzo de nuestras defensas, así como un sueño reparador y las suficientes horas, aparte de evitar al máximo el estrés, realizar ejercicio al aire libre, llevar una alimentación equilibrada, y "cada vez se recomienda más la crioterapia y la sauna para fortalecer el sistema defensivo". Dice que también puede ayudar el 'grounding', que implica caminar descalzos sobre la tierra, o el control de la respiración diafragmática para relajarnos.

3. Evitar lo que nos haga estar más inflamados porque las enfermedades inflamatorias son el eslabón previo al cáncer: hay que intentar focos crónicos de inflamación en el intestino, y esto se puede lograr mejorando la microbiota, optmizando la proporción de ácidos grasos omega-3 y omega 6.

4. Practicar deporte, ya que su efecto se mantiene independientemente de la edad, así que ésta no es ninguna excusa para no realizarlo, y se ha demostrado entre otros puntos ser una buena 'medicina anticáncer' porque disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de mama al mantener un peso saludable, reduce el riesgo de recurrencia, alivia los efectos secundarios del tratamiento como el cansancio, el dolor o el linfedema; al tiempo que disminuye la fatiga, la depresión y la ansiedad; en la menopausia disminuye el depósito de grasa y aumenta la masa muscular mejorando la sarcopenia, entre otros.

5. Alimentación antiinflamatoria: Subraya esta doctora que el cáncer de mama, al igual que otras enfermedades crónicas, puede desarrollar un estado inflamatorio, que puede combatirse a partir de la dieta mediterránea.

6. El estado de ánimo influye. "Nunca diré que las emociones bloqueadas o mal digeridas provocan cáncer, pero sí afirmo que una mala gestión de las emociones , que genere estrés celular o exceso de radicales libres por falta de suficientes mecanismos de defensa, puede debilitar el sistema inmune y aumentar las probabilidades de desarrollar esta enfermedad. La salud emocional es igual de importante que la física en el cáncer de mamá; de ahí la importancia del apoyo psicológico durante un proceso de cáncer de mama. Además, el 15-25% de las mujeres con cáncer de mama sufrirán depresión".

SIEMPRE HAY QUE INVESTIGAR LA CAUSA EMOCIONAL DEL CÁNCER

Por eso, reconoce esta experta, que siempre intenta investigar una causa emocional detrás del cáncer de mama de sus pacientes, dice que sorprendería ver la gran relación que hay con los problemas que le cuentan, desde el fallecimiento de un familiar muy querido, hasta los cuernos de la pareja, un cambio traumático de hogar, un hijo con problemas, el estrés laboral, etc.

"Por eso, el tratamiento físico del cáncer de mama para mi es sólo el primer paso. El control de la enfermedad física con cirugía, radioterapia, o el tratamiento específico de esa mujer, pero el segundo eslabón más importante es la gestión emocional. El cáncer genera rabia, depresión, ansiedad, desilusión, pocas ganas de vivir, incomprensión, miedo a que la pareja no te vuelva a ver igual. La enfermedad no sólo puede comenzar con una emoción mal llevada que nos debilite, sino que también nos puede generar emociones difíciles de digerir", concluye la doctora Alexandra Henríquez.