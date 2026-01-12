Alertan que tatuajes y piercings pueden dificultar la detección de lesiones cutáneas y melanomas

Archivo - Una mujer se realiza un tatuaje, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic) ha alertado que los tatuajes y los piercings pueden esconder lesiones cutáneas "potencialmente malignas" y dificultar su identificación precoz, complicando el diagnóstico de melanomas y cánceres de la piel.

En un comunicado este lunes, médicos del Grupo de Dermatología de Camfic explican que el pigmento de los tatuajes y las perforaciones cutáneas pueden formar una barrera visual sobre la piel "que oculta cambios sospechosos o lesiones pigmentadas, haciéndose más diícil la detección clínica".

Desde la entidad recuerdan que los tatuajes y piercings "pueden interferir en la exploración física rutinaria, especialmente cuando se trata de pecas, manchas o lunares que cambian de aspecto", criterios fundamentales para la alerta del melanoma.

Señalan que los piercings y tatuajes "están contraindicados si se sufren infecciones locales que se pueden extender", como verrugas, herpes u hongos; así como en enfermedades cutáneas como la psoriasis; otras enfermedades como las cardíacas o la diabetes; y que se desaconseja realizarse un tatuaje en verano y en mujeres embarazadas.

Por último, Camfic recuerda que en caso de hacerse un tatuaje hay que esperar 4 meses para donar sangre, "a no ser que se haya hecho el procedimiento utilizando agujas estériles y de un solo uso y con tinta monodosis que ha sido abierta delante del cliente".