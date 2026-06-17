Alerta para diabéticos: dormir siestas de más de 30 minutos multiplica el riesgo de hígado graso

Archivo - Mujer durmiendo la siesta en el sofá con un libro. - URBAZON/ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La duración de la siesta podría influir más de lo esperado en la salud del hígado. Una nueva investigación señala que ciertos hábitos de sueño se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar hígado graso en personas con diabetes tipo 2.

En las personas con diabetes tipo 2 es más frecuente encontrar hígado graso porque suelen coexistir otros factores como sobrepeso, obesidad abdominal, hipertensión y alteraciones del colesterol y los triglicéridos. Esa combinación crea un entorno metabólico que facilita que el hígado actúe como un “almacén” extra de grasa.

AUMENTAN SU RIESGO DE DESARROLLAR DE MASLD

Un estudio de la Universidad Médica de Wenzhou en China, afirma que las personas con diabetes tipo 2 que duermen siestas de más de 30 minutos al día, independientemente de sus patrones de sueño nocturnos, aumentan su riesgo de desarrollar enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés).

Según el trabajo que se presenta en ENDO 2026, la reunión anual de la Sociedad de Endocrinología en Chicago (Estados Unidos), MASLD, antes conocida como enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD, por sus siglas en inglés), se produce cuando se acumula demasiada grasa en el hígado. Este trastorno crónico puede ser causado por varias afecciones, como la obesidad y la diabetes tipo 2.

El equipo de investigación quería determinar si el comportamiento del sueño podría ser un mejor predictor de MASLD que las pruebas médicas estándar. De ser así, los médicos podrían usar preguntas sencillas sobre el sueño para identificar a quienes tienen mayor riesgo de desarrollar MASLD.

"Nuestro trabajo sugiere que las siestas largas aumentan de forma independiente la probabilidad de MASLD en personas con diabetes tipo 2", defiende Xuejiang Gu, director ejecutivo del Departamento de Endocrinología del Primer Hospital Afiliado de la Universidad Médica de Wenzhou. Sin embargo, un sueño nocturno deficiente combinado con siestas largas triplica con creces el riesgo de MASLD en esta población.

“DORMIR LA SIESTA CON SENSATEZ”

Para este estudio, Gu y sus colaboradores recopilaron datos de sueño mediante un cuestionario de 1.900 adultos con diabetes tipo 2, de entre 18 y 85 años, entre 2017 y 2024. Los científicos dividieron a los participantes en cuatro patrones de sueño: buen sueño nocturno con siesta corta, buen sueño nocturno con siesta larga, mal sueño nocturno con siesta corta y mal sueño nocturno con siesta larga. Los miembros del equipo utilizaron un análisis de regresión de Cox multivariante para examinar la asociación entre las características del sueño y el MASLD.

Durante un seguimiento promedio de poco más de tres años, surgieron 379 nuevos casos de MASLD. En comparación con las personas del grupo de buen sueño nocturno con siesta corta, los participantes de las otras tres categorías se asociaron con un mayor riesgo de MASLD.

Gu sostiene que los hábitos de sueño son comportamientos diarios modificables que ofrecen a las personas con diabetes tipo 2 una forma práctica de prevenir el MASLD. "Nuestro mensaje de salud pública para ellos es que duerman la siesta con sensatez", finaliza el experto.