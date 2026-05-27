Alerta de los CDC: 1 de cada 3 niños sufre falta de hierro oculta por culpa de un fallo en los análisis comunes

Archivo - Imagen de recurso de tubos con sangre para su análisis. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Muchos casos de deficiencia de hierro en niños en edad escolar podrían diagnosticarse antes, según un nuevo estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, que se publica en 'Blood Red Cells & Iron', revista de la Sociedad Estadounidense de Hematología (ASH).

Al aplicar un umbral de ferritina más alto que el utilizado en las directrices actuales, los investigadores descubrieron que la deficiencia de hierro en niños estadounidenses de 5 a 14 años podría ser más común de lo que se pensaba y, en muchos casos, podría diagnosticarse antes.

"Es importante identificar el nivel de ferritina en sangre necesario para el crecimiento físico y el aprendizaje de un niño, ya que los niveles bajos de hierro pueden provocar problemas de salud graves, como dificultades de concentración y aprendizaje, fatiga y una disminución del rendimiento físico", argumenta Yaw Addo, doctor, autor principal y epidemiólogo de la División de Nutrición, Actividad Física y Obesidad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los investigadores desarrollaron un nuevo método para identificar el nivel umbral de ferritina en niños estadounidenses en edad escolar. Este nuevo método detecta las primeras etapas de la deficiencia de hierro al analizar los cambios en los glóbulos rojos y su producción. Mediante este enfoque actualizado, se identificó deficiencia de hierro en aproximadamente 1 de cada 3 niños (30%) de entre 5 y 14 años incluidos en la muestra del estudio, lo que representa un aumento considerable con respecto al 9% detectado en la misma muestra con métodos anteriores.

La ferritina es una proteína que almacena hierro en las células y lo libera cuando es necesario. El hierro se utiliza para producir hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno a los órganos y tejidos. Cuando los niveles de ferritina de un niño son bajos, desarrolla deficiencia de hierro, lo que puede afectar el desarrollo cerebral, el aprendizaje y el crecimiento. Es posible tener deficiencia de hierro con anemia (por ejemplo, niveles bajos de hemoglobina) o sin anemia.

El estudio incluyó datos de 3.765 niños sanos de entre 5 y 14 años (10,3 años de media) que participaron en NHANES III, una encuesta nacional realizada por los CDC entre 1988 y 1994, y a quienes se les realizó un examen físico y extracciones de sangre. Se excluyó del análisis a los niños que presentaban evidencia de infección, inflamación o problemas hepáticos (todos los cuales pueden afectar a la ferritina) o a aquellos de los que faltaban datos sobre ferritina, hemoglobina o protoporfirina de zinc (ZPP, un compuesto de los glóbulos rojos que aumenta cuando aumentan las necesidades de hierro de los tejidos durante una deficiencia de hierro).

Las directrices actuales de los CDC y la Organización Mundial de la Salud (OMS) identifican la deficiencia de hierro con un umbral de ferritina de alrededor de 15 g/L. Sin embargo, los hallazgos de los investigadores sugieren que los niveles de hierro pueden ser insuficientes para mantener la producción normal de glóbulos rojos cuando el nivel de ferritina de un niño es inferior a 24 g/L.

Este hallazgo se suma a la creciente evidencia de que los umbrales actuales de los CDC y la OMS a lo largo del ciclo vital tienden a detectar la deficiencia de hierro en etapas más avanzadas, cuando los niveles de hierro ya pueden ser bajos y estar agotados. La deficiencia de hierro comienza con un nivel de hemoglobina superior al utilizado para diagnosticar la anemia. Dado que la detección a menudo se basa en la anemia, puede pasar por alto una deficiencia de hierro temprana y tratable.

"Este estudio aplicó una nueva metodología para identificar la deficiencia de hierro y descubrió que los niveles de hierro pueden ser bajos y comenzar a afectar la salud de los niños cuando la ferritina es inferior a 24 *g/L. Los hallazgos de este estudio podrían ayudar a identificar etapas más tempranas de la deficiencia de hierro que el umbral recomendado anteriormente", apunta Maria Elena Jefferds, coautora y líder del equipo en la División de Nutrición, Actividad Física y Obesidad de los CDC. "Los CDC continúan examinando cómo los profesionales de la salud pueden usar estos umbrales para mejorar la detección de la deficiencia de hierro en niños de 5 a 14 años".

La mayor demanda y necesidad de hierro durante esta etapa de la vida fue similar entre niños y niñas, quienes se encuentran en pleno crecimiento y necesitan hierro para el desarrollo óseo. Sin embargo, la deficiencia de hierro fue mayor entre las niñas mayores (de 12 a 14 años), probablemente debido a la pérdida de sangre menstrual. Aun así, el umbral de ferritina fue consistentemente superior a los valores de referencia actuales en ambos sexos.

Dado que el estudio se basa en datos de NHANES III de hace 30 años, los investigadores realizaron análisis complementarios utilizando datos más recientes de NHANES (2017-2023) que incluían el receptor de transferrina soluble en lugar de ZPP. El umbral de ferritina identificado coincidió con el del estudio NHANES III, lo que validó aún más los hallazgos. Los investigadores señalaron que una limitación del estudio es que no pudieron tener en cuenta la pubertad en niños y niñas ni el inicio de la menstruación en niñas.

Los investigadores esperan que estos datos mejoren la detección de la deficiencia de hierro en niños de 5 a 14 años.