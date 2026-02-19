Las alergias al polen pueden agravarse esta primavera como consecuencia de las lluvias registradas

Archivo - Alergia. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / RAZYPH - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), Juan José Zapata, ha advertido de que la concentración de polen esta primavera puede ser "mucho más alta de lo habitual", implicando un "desafío aún mayor" para las personas alérgicas, como consecuencia de las lluvias registradas y bajas temperaturas.

Según ha explicado, las intensas lluvias del invierno y el descenso de las temperaturas están retrasando la polinización de los pólenes de invierno, lo que se conoce como 'efecto lavado'. Sin embargo, cuando el clima se estabilice, los niveles de polen podrían dispararse rápidamente.

Las lluvias también han incrementado la humedad ambiental, favoreciendo la proliferación de hongos y ácaros del polvo, alérgenos relacionados con las exacerbaciones asmáticas. Este fenómeno puede afectar incluso a zonas donde estas alergias no eran frecuentes hasta ahora.

El presidente del Comité de Asma de la SEAIC, Juan Carlos Miralles, ha señalado que la alta humedad altera la barrera epitelial de las vías respiratorias, dificulta el aclaramiento del moco y favorece la sensibilización a hongos y ácaros, lo que puede agravar los síntomas asmáticos. De este modo, se está creando un entorno especialmente favorable para las crisis asmáticas.

RECOMENDACIONES

Juan José Zapata ha recomendado a las personas alérgicas al polen que se anticipen al posible repunte primaveral. Para ello, ha sugerido que sigan de manera activa los niveles de polen a través de plataformas especializadas y consulten con el alergólogo ante cualquier aumento.

Además, ha abogado por adoptar medidas de control ambiental, como evitar zonas ajardinadas en periodos de alta concentración, mantener las ventanas cerradas en los momentos críticos y ventilar la vivienda de forma controlada para reducir la exposición.

En cuanto a los pacientes asmáticos, que son los más afectados en la actualidad, Juan Carlos Miralles ha aconsejado que reduzcan la humedad en el hogar, usando deshumidificadores, y que eviten espacios húmedos. Asimismo, ha destacado la importancia de seguir el tratamiento preventivo y tener disponible el inhalador de rescate.

"Ante cualquier aumento de síntomas respiratorios, como dificultad para respirar o sibilancias, se debe consultar de inmediato con el alergólogo para ajustar el tratamiento", ha subrayado.

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica dispone de un sistema de información aerobiológica que recoge y actualiza los niveles ambientales de pólenes en distintas zonas de España. Estos datos están disponibles a través de la web 'www.polenes.com'.