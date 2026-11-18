Archivo - Mujer bebiendo una copa de vino al atardecer en verano en el muelle. - ANKA ZHURAVLEVA/ISTOCK - Archivo

MADRID 18 (EUROPA PRESS)

El consumo regular de alcohol perjudica la eficacia de una forma popular de inmunoterapia contra el cáncer, según su análisis de modelos de ratón y datos de una cohorte de pacientes, realizado por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos).

Sus hallazgos, publicados en 'Science Signaling', son algunos de los primeros en establecer cómo el alcohol interrumpe la inmunidad anticancerígena a nivel molecular, y también señalan varios enfoques terapéuticos para restaurar la eficacia de la inmunoterapia.

Los estudios han demostrado que el consumo de alcohol puede debilitar la capacidad del sistema inmunitario para combatir virus, bacterias y células tumorales. Aunque los médicos suelen advertir a los pacientes con cáncer que eviten el consumo de alcohol, estudios recientes han demostrado que hasta el 76,4% de los pacientes aún lo consumen. Por lo tanto, las sociedades médicas han solicitado más investigación para estudiar cómo el alcohol afecta los resultados del tratamiento en los pacientes.

EL ALCOHOL REDUCE LA EFICACIA DE LA INMUNOTERAPIA EN RATONES

En este estudio, los investigadores examinaron el impacto del consumo de alcohol en modelos de ratón de cáncer de pulmón y vejiga. Administraron a los ratones una cantidad moderada a alta de etanol (equivalente a tres a seis bebidas alcohólicas al día en una persona) mientras les administraban anticuerpos anti-PD-1, una forma de inhibición de puntos de control inmunitarios.

El alcohol redujo la eficacia del tratamiento en aproximadamente un 50% y aumentó el riesgo de recaída tumoral, principalmente al suprimir las células T infiltrantes del tumor y las células T de memoria, a la vez que potenciaba otras células T que portan un receptor inmunosupresor llamado TIGIT. Sin embargo, la inhibición de TIGIT con anticuerpos restauró la eficacia de los anticuerpos anti-PD-1 en los roedores.

Posteriormente, los autores estudiaron retrospectivamente una cohorte de pacientes con cáncer de piel, pulmón, vejiga o cabeza y cuello, y descubrieron que las personas que declararon consumir ocho o más bebidas alcohólicas a la semana presentaban tasas de supervivencia más bajas tras iniciar la inhibición de los puntos de control inmunitarios.

"Este trabajo constituye un recurso inicial para establecer el riesgo del consumo regular de alcohol en la eficacia de la inhibición de los puntos de control inmunitarios e identificar los mecanismos que podrían ser objeto de intervención", escriben los autores, añadiendo que la incorporación del consumo de alcohol de los pacientes a las bases de datos oncológicas podría esclarecer su efecto en otros tipos de terapias contra el cáncer.