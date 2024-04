El alcohol favorece el cáncer, ¿cuáles tienen más riesgo? ¿Qué alcohol es peor? ¿Existe un consumo de riesgo?

MADRID, 10 Abr. (EDIZIONES) -

Desde hace muchos años sabemos que hay cánceres directamente relacionados etiológicamente, es decir, de forma causal, con el consumo de alcohol, como pueden ser el cáncer de hígado (hepatocarcinoma), o el cáncer de cabeza y de cuello, el de esófago, o el de páncreas.

"Pero también desde hace tiempo sabemos que aumenta mucho el riesgo de otros cánceres, especialmente en el caso de los tumores hormonodependientes, como el cáncer de mama, por ejemplo, donde se produce un aumento superior al 10% en las bebedoras de altas cantidades de alcohol", subraya en una entrevista con Infosalus Pilar López Criado, jefa de la Sección de Tumores de Pulmón, Cabeza y cuello y Melanoma del Hospital MD Anderson Cancer Center de Madrid.

Igualmente, apunta a un aumento de la incidencia de cánceres de boca y garganta, de laringe, de colon y recto. "En las mujeres, algunos estudios demuestran que tomar tres o más bebidas alcohólicas al día aumenta el riesgo de cánceres de estómago y de páncreas. También el cáncer de próstata en los hombres", agrega.

EL IMPACTO PERNICIOSO DEL ALCOHOL

Todas las bebidas alcohólicas, sin excepción (vino tinto y blanco, la cerveza, o los licores, están asociados al cáncer. "Cuanto más beba, mayor será su riesgo de cáncer", advierten en este sentido los CDC norteamericanos.

"Cuando se bebe alcohol, el cuerpo lo convierte en una sustancia química, el 'acetaldehído'. Éste daña el ADN y no le permite al cuerpo reparar el daño. El ADN es el 'manual de instrucciones' de las células, que controla el crecimiento y el funcionamiento normal de ellas. Cuando se daña el ADN, una célula puede comenzar a crecer sin control y a formar un tumor canceroso", explica esta institución.

Así, según prosigue la experta del MD Anderson Cancer Center, en general, el consumo de alcohol tiene un impacto pernicioso en cualquier tumor y en el efecto de su tratamiento, por las alteraciones que produce a nivel del funcionamiento de los órganos vitales, como el hígado, el cerebro, el páncreas, y las mucosas en general.

"Los factores de riesgo de cáncer incluyen la exposición a productos químicos o a otras sustancias, así como algunos comportamientos. El alcohol es un tóxico ya bien reconocido y un posible carcinógeno humano. "El acetaldehído daña el ADN, que es el material genético de los genes, y las proteínas. A la vez, altera la capacidad del cuerpo para descomponer y absorber una variedad de nutrientes vinculados con el riesgo de cáncer, como la vitamina A; los nutrientes del complejo de vitamina B, como el folato; la vitamina C; la vitamina D; la vitamina E y los carotenoides", añade.

AUMENTAN LAS CONCENTRACIONES DE ESTRÓGENOS

Igualmente, sostiene esta especialista del MD Anderson Cancer Center que aumentan las concentraciones sanguíneas de estrógeno, una hormona sexual relacionada con el riesgo de cáncer de mama. "Las bebidas alcohólicas quizás contengan también una serie de contaminantes cancerígenos que se introducen durante la fermentación y la producción, como las nitrosaminas, las fibras del amianto (asbesto), los fenoles, y los hidrocarburos", añade.

Preguntada sobre las cantidades de alcohol que podrían beberse para evitar que suponga su ingesta un riesgo para nuestra salud, la doctora López responde que "hablar de cantidades de una sustancia tóxica puede dar lugar equívoco". Por ello, considera que, quizá, la mejor afirmación es evitarlo o tomar la mínima cantidad posible.

"Se puede argumentar que hay recomendaciones, como las 'Guías Alimentarias para estadounidenses 2020-2025' de Estados Unidos que aconsejan que los adultos en edad para beber legalmente elijan no beber, o beber con moderación (2 bebidas o menos al día para los hombres o una bebida o menos al día para las mujeres). Si usted no bebe, no comience a beber", apunta esta doctora.

Aquí reconoce esta especialista que en España el consumo de alcohol tiene implicaciones no sólo para la salud, sino también hay un aspecto social y económico que rodea el mismo. "Por ejemplo, hay una gran industria centrada en el vino y toda su distribución. Por tanto, es un aspecto sensible a tratar en entre otros, pero evitar el consumo, no iniciarlo, puede ser una medida que nos ayudará a futuro", defiende.

SIEMPRE, EVITAR EL ALCOHOL

Además, sostiene que, especialmente entre los jóvenes, se da un hábito en la asociación del consumo de alcohol en un ambiente social, festivo, y en grandes cantidades, asociado a otros tóxicos como el tabaco y a otras sustancias que se potencian. "Nada tiene que ver el adolescente joven que consume grandes cantidades de alcohol, y en cortos periodo de tiempo en el fin de semana o de botellón, con una persona mayor edad, de 50 años, que consume vino habitualmente tras la comida, y ocasionalmente un destilado", afirma esta oncóloga médica.

En opinión de la jefa de la Sección de Tumores de Pulmón, Cabeza y cuello y Melanoma del Hospital MD Anderson Cancer Center de Madrid, quizá, el grupo de edad donde más impacto puede tener el consumo de alcohol relacionado con el cáncer, y a futuro, donde más beneficio puede tener su abstención sería en la población joven.