Aislamiento en la adolescencia: hallan un daño oculto en el cerebro que podría ser irreversible

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MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El aislamiento social durante la adolescencia perjudica el reconocimiento de las emociones y el comportamiento social en la edad adulta, según un estudio realizado con ratones de la Universidad de California en Santa Cruz (Estados Unidos). El trabajo sugiere que la resocialización no revierte estos cambios de comportamiento.

En concreto, en un nuevo estudio publicado en 'eNeuro', Yi Zuo, de la Universidad de California en Santa Cruz, y sus colaborares utilizaron ratones para explorar cómo el aislamiento social en diferentes etapas de la vida influye en la forma en que los ratones perciben las emociones de los demás y socializan.

Los ratones suelen consolar a sus congéneres estresadosacicalándolos. Sin embargo, los investigadores descubrieron que los ratones criados en aislamiento social no realizaban este comportamiento típico de acicalamiento con sus congéneres en la edad adulta, y que estos ratones eran incapaces de distinguir entre ratones estresados y no estresados.

Estos cambios de comportamiento se produjeron tan solo dos semanas después del aislamiento social y persistieron incluso cuando los ratones fueron alojados con otros ratones. El aislamiento social de los ratones adultos no afectó su capacidad para diferenciar entre ratones estresados y no estresados, pero sí influyó en su comportamiento de acicalamiento grupal.

Según los investigadores, este trabajo sugiere que la adolescencia es un período crucial para desarrollar la capacidad de interpretar las emociones ajenas y socializar, al menos en ratones. En cuanto a los planes de investigación futuros derivados de este estudio, Zuo expresa su entusiasmo por explorar los circuitos cerebrales que subyacen a estos comportamientos, con el objetivo final de utilizarlos para revertir los efectos del aislamiento social.