Agua alcalina, ¿qué es?, ¿tiene algún beneficios?, ¿es peligrosa?

Beber agua alcalina, también conocida como agua Kangen, está actualmente en boga, y su consumo se defiende en determinados círculos como beneficioso para la salud por su supuesto efecto desintoxicante, entre otras bondades.

"El agua alcalina es un tipo de agua sometida a un proceso de ionización que separa las fracciones alcalina y ácida y tiene un pH mayor de siete", comenta en una entrevista con Infosalus el miembro del Comité Gestor del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), el médico especialista en Endocrinología y Nutrición, Juan José López Gómez.

En concreto, el pH, determinado por los minerales que se encuentran en suspensión en el agua, es la medida de acidez de un medio. "Se considera siete el punto de equilibrio; por debajo de ese nivel se considera un medio ácido y, por encima de siete, un medio básico o alcalino", explica el experto, que recuerda que el agua natural del planeta se encuentra en niveles de acidez entre 6,5 y 9 unidades. "Niveles más bajos o más altos suelen ser tóxicos", puntualiza el doctor López.

En este contexto, "se ha planteado que este tipo de agua tiene un efecto desintoxicante y puede ayudar en determinadas patologías, como el cáncer", confirma el experto. "No obstante, en el momento actual, no existe ninguna evidencia que plantee que estos tipos de agua puedan conseguir ningún beneficio en la salud", zanja el miembro de la SEEN.

De hecho, hasta puede ocasionar perjuicios. Es cierto que "si el grado de alcalinización es bajo no tiene por qué ocasionar ningún problema", reconoce el doctor López, pero "aguas excesivamente alcalinas pueden producir daños a nivel estomacal o a nivel de medio interno si se introduce de manera crónica un exceso de determinados minerales", alerta el experto. "Depende del tipo de elaboración de las mismas", puntualiza el doctor López.

El hecho es que sí hay determinados tipos de aguas que pueden utilizarse para tratar algunas dolencias, pero sus beneficios no están relacionados con la alcalinidad, sino con la presencia de minerales en la misma.

"Determinados tipos de aguas mineromedicinales o de mineralización débil con un distinto contenido en minerales puede tener una distinta acidez y, ocasionalmente, se utilizan en determinadas dolencias, sobre todo el algunas dolencias urológicas relacionadas con cálculos renales", indica el miembro de la SEEN. Pero el doctor López insiste en que "estos tipos de agua se suelen utilizar por el tipo de minerales contenidos, no por la alcalinidad de las mismas".

De hecho, "en la mayor parte de los casos, la acidez del agua se neutraliza en su tránsito a través del tubo digestivo y los cambios de acidez en los distintos compartimentos, ya sea boca, estómago o intestino", continúa el experto. Por lo tanto, "el efecto relacionado con la acidez se pierde cuando este líquido ha llegado al torrente sanguíneo", concluye el médico especialista en Endocrinología y Nutrición.