Agotamiento profundo que no mejora con descanso y empeora tras esfuerzo, característica del síndrome de fatiga crónica

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MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La médica de familia y vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Susana Aldecoa, ha explicado que el síndrome de fatiga crónica se caracteriza por un agotamiento profundo e incapacitante que no mejora con el descanso y empeora después de realizar esfuerzos, incluso mínimos.

Esta afección también va acompañada de trastornos del sueño y deterioro cognitivo y pueden sumarse mareos, palpiraciones, hipersensibilidad sensorial, intolerancia al ortoestatismo o sacudidas mioclónicas, entre otros, lo que complica el diagnóstico, según ha advertido Aldecoa.

En esta línea, ha alertado de que el "mayor riesgo" de esta afección "no es no saber tratarla, sino no saber reconocerla, incluso no tomarla en serio". Por ello, ha resaltado el papel de los médicos de familia, que se encuentran en una posición "única", al ser en muchas ocasiones los primeros y últimos a los que el paciente detalla sus síntomas.

Según los datos del último estudio europeo EMEA Pan-European ME Patient Survey, la fatiga crónica tarda una media de más de cinco años en diagnosticarse en el continente, y hasta ocho años y medio en España, generando un recorrido largo, confuso y agotador para quienes la padecen.

"No podemos permitirnos reducir algo tan complejo como es este síndrome a una etiqueta de 'todo normal' o 'probablemente psicológico' sin haber pensado más allá", ha señalado la especialista de familia, quien ha detallado que el diagnóstico necesita una buena anamnesis, preguntar por el conjunto de síntomas y no solo por el más llamativo, además de mantener una relación de confianza y continuada con el paciente.

Tras el diagnóstico, el abordaje debe ser integral y personalizado, combinando el manejo sintomático, las terapias físicas y psicológicas, la gestión de la energía y la adaptación del estilo de vida. "Quizá no tengamos algún tratamiento curativo, pero sí tenemos algo que cambia radicalmente la evaluación de estos pacientes, que es validarlos, orientarlos bien y sobre todo no hacer daño", ha insistido.

PODCAST 'EL FONENDO'

Aldecoa participa en el nuevo capítulo del 'podcast' 'El Fonendo' de la semFYC, junto a la presidenta de la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple (CONFESQ), María López Matallana. El episodio, titulado, 'El dolor invisible', se ha publicado coincidiendo con el Día Mundial de la Fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple.

El episodio comienza con el relato en primera persona de López Matallana, quien describe con precisión la experiencia de vivir con esta enfermedad. "Tienes un cansancio inexplicable, que no es estar cansado, es que no tienes energías, que la pila no te funciona y tu cabeza sí quiere hacer cosas, sí tiene planes, sí quiere moverse y el cuerpo no responde", explica.

La presidenta de CONFESQ describe la enfermedad como una reconversión radical de la vida y señala que el malestar postesfuerzo limita la autonomía del paciente. "Es como vivir con una batería que no solamente se descarga muy rápido, sino que se rompe si la usas de más", ha detallado apuntando que requiere planificar cada actividad, dejar márgenes de descanso y, "evitar sobrepasarte, aunque te apetezca".

Asimismo, ha subrayado el peso psicológico del proceso diagnóstico, que no termina cuando llega este, ya que se trata de una enfermedad crónica y multisistémica, sin cura. "Asusta un poco, porque tampoco sabes muy bien por dónde puede llevarte", ha referido.